WTA Nottingham: Boulter regola con fatica Kartal, Tauson supera Blinkova in due set

Il tabellone del Rothesay Open di Nottingham si completa fino ai quarti di finale con i quattro match di giovedì. L’americana McCartney Kessler supera facilmente la cinese Lin Zhu con il punteggio di 6-1 6-4, dominando il primo set grazie alla migliore reattività in risposta, con cui frustra i tentativi della tennista asiatica di tenere il centro del campo. Zhu deve spostarsi per tenere vivo lo scambio e il palleggio in progressione di Kessler ha spesso la meglio. L’atleta cinese si difende meglio con la battuta nella seconda frazione e trova anche il break sul 3-3, ma la reazione della statunitense è bruciante e consente alla stessa di chiudere il match; per lei l’avversaria nei quarti è l’inglese Boulter, testa di serie numero otto e vincitrice nel 2023 e nel 2024.

Quest’ultima esce vincitrice dalla sfida tutta britannica con Sonay Kartal, che cede dopo due ore e mezzo e pur avendo vinto un game in più e ben sette punti in più della campionessa in carica: 6-4 1-6 7-5 il punteggio per Katie. La favorita numero otto vince il primo set dopo un equilibrio durato fino al 4-4 e terminato con il break che le spalanca la strada per il successo parziale. Kartal reagisce collezionando cinque game consecutivi grazie anche a un servizio ineccepibile. Boulter tentenna anche nel set decisivo e cede la battuta sul 2-2, ma dal 2-4 è Kartal ad essere meno incisiva e a subire progressivamente il ritorno della connazionale, che la aggancia sul 4-4 e chiude 7-5 dopo aver mancato due matchpoint sul 5-4.

La favorita numero 6 Magda Linette controlla con agio dopo un aspro primo set la giovanissima (17 anni) inglese di origini orientali Mingge Xu e la batte per 7-5 6-1. Xu, che è al suo primo torneo nel circuito maggiore e che al primo turno ha eliminato Katie Volynets, tiene il campo con buona personalità e impone il suo ritmo alla più esperta rivale, cui però riesce il break proprio nel game che precederebbe il tie-break. L’atleta polacca si toglie di dosso la tensione e gioca più tranquillamente nel secondo parziale, mentre il tennis della rivale perde fatalmente di qualità dopo un’ora di ottima performance. Un’ora e 43 minuti di scambi piacevoli e per Linette ora il quarto di finale con la favorita numero due Clara Tauson.

La potente danese ha la meglio sulla russa Anna Blinkova, che supera con un doppio 6-4. Un solo break per decidere il primo set e nel secondo la fuga fino al 4-0 della tennista nordeuropea viene solo parzialmente stoppata dalla ragazza russa, che si arrende al decimo game dopo poco più di un’ora e mezzo.