ATP Stoccarda, il tabellone: Shelton alla guida del seeding, Bellucci unico italiano. Presente anche Kyrgios!

La stagione sull’erba inizia con una nota leggermente spicy, alla luce del ritorno in campo del chiacchieratissimo Nick Kyrgios, oramai più commentatore sportivo che tennista. Nel Boss Open di Stoccarda, l’ex numero 13 del mondo parteciperà sia in singolare che in doppio grazie ad una wild card. Incuriosisce parecchio la coppia Kyrgios/Bublik, che ha tutte le carte in regola per dare spettacolo sull’erba tedesca.

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Il numero uno del tabellone principale sarà Ben Shelton, che godrà del bye, alla stregua di Fritz (2), Bublik (3) e Lehecka (4). Il main draw del Boss Open presenta parecchi Big del circuito, tra i quali spiccano i nomi di Paul, Tiafoe, Landaluce e Davidovich Fokina. Sarà proprio quest’ultimo a sfidare nel primo turno l’unico italiano iscritto a Stoccarda, Mattia Bellucci. Sarà un esordio certamente complicato per lo statunitense Tommy Paul, che affronterà il bombardiere Mpetshi Perricard, cliente scomodissimo sul green. Incognite per Marozsan, Struff, Landaluce ed Halys, che si batteranno con un qualificato. Kyrgios-Moutet match prevedibilmente sopra le righe.

Capitolo italiani: non giungono buone novelle da Stoccarda. Lorenzo Sonego, n.1 del tabellone cadetto, ha dato forfait nelle qualificazioni ancor prima di scendere in campo, dando dunque spazio al greco Michalis Sakellaridis.