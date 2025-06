WTA Nottingham: Kessler sorprende la bi-campionessa Boulter. Linette elimina la n. 2 Tauson

D. Yastremska b. [5] L. Fernandez 6-3 7-6(6)

Dayana Yastremska supera in due set la numero cinque del seeding Leylah Fernandez, che non ha demeritato ma che non ha saputo con sufficiente continuità disinnescare le bordate che la tennista di Odessa ha cercato continuamente di riversare nel suo campo. La ragazza canadese ha tenuto botta nei game in battuta rischiando molto poco, ma nel primo set ha ceduto la battuta sull’unica palla-break concessa mentre non ha sfruttato nemmeno una delle tre conquistate.

Nella seconda frazione è di nuovo l’atleta nordamericana ad andare più vicina al break, esattamente in tre occasioni, ma Yastremska forza le soluzioni, fugge le minacce e trova lei modo di togliere il servizio alla rivale, portandosi così sul 5-4. Qui Fernandez coglie il contro-break che ne premia gli sforzi precedenti e le duellanti approdano al tie-break; la finalista dello US Open 2021 risponde a tono al minibreak subito in apertura ma cede progressivamente alla maggiore potenza dell’ucraina. Yastremska si smarrisce solamente sul 6-3 gettando via tre matchpoint consecutivi ma si riprende per chiudere 8-6. Brava Dayana, più concreta nei punti caldi e più decisa nell’aggredire la seconda palla in risposta; per lei ora c’è la semifinale con Magda Linette.

[6] M. Linette b. [2] C. Tauson 6-2 7-5

Linette approccia con intelligenza il match chiedendo alla battuta traiettorie sfuggenti, che costringano cioè Tauson a cercare lateralmente l’impatto con la pallina; precisione più che potenza, colpi a uscire per minare gli appoggi della numero due del seeding, che cede la battuta nel game iniziale dopo un dropshot fuori misura su cui l’atleta polacca si precipita con rapidità e sferra un rovescio vincente in cross. Linette prosegue con dei colpi in diagonale che frustrano gli appetiti offensivi di Tauson; la danese inoltre è poco brillante in battuta, dopo tre turni ha già al… passivo altrettanti doppi errori e solo il 53% di prime palle in campo e Magda le toglie nuovamente il servizio per sedersi a bordo campo sul 4-1.

La seconda favorita del torneo dimezza il ritardo in termini di break ma Linette ritrova il filo tattico e intasca con merito la frazione d’apertura: per lei 71% di prime palle in campo contro il 45% di Tauson, che commette ben 13 errori gratuiti di cui 5 con la seconda palla. Al rientro in campo dopo un passaggio negli spogliatoi, Tauson mostra qualche progresso nel colpo di inizio gioco ma Linette riesce a crearsi degli spazi in risposta e trasforma una palla-break nel game d’apertura di nuovo grazie a un doppio errore della rivale. Clara può però giovarsi di un inizio di set pessimo per la sua rivale proprio al servizio, le cui percentuali crollano nei primi due game al servizio e consentono finalmente alla danese di caricare al meglio la soluzione in risposta.

Tauson ottiene presto il contro-break e dopo 33 minuti, lo stesso tempo necessario per completare il primo parziale, si porta a condurre per 3-2 e poi per 4-2, con Linette che conferma gli impacci poco sopra descritti concedendo la battuta con un doppio errore. Il 5-2 per la danese sembra annunciare il terzo set ma Linette si riprende in tempo per operare una splendida rimonta con cinque game consecutivi che le permettono di chiudere il match in proprio favore, proiettandola in semifinale con Yastremska.

M. Kessler b. [8] K. Boulter 6-3 3-6 6-4

(di Beatrice Becattini)

Esce di scena ai quarti di finale la campionessa in carica di Nottingham Katie Boulter. La numero 8 del seeding e 39 WTA cede in tre set a McCartney Kessler e non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno (e nel 2023). La statunitense, 41 WTA, affronterà in semifinale Rebecca Sramokova.

Nel primo set la partita è caratterizzata da difficoltà costanti al servizio per entrambi le giocatrici, con molte palle break concesse. Kessler salva ben 10 break point su 11 per aggiudicarsi il primo parziale per 6-3. Boulter, invece, su sei occasioni concesse all’avversaria, per due volte cede la battuta.

Nel secondo set, invece, il match cambia radicalmente e il servizio diviene il fattore preponderante. Entrambe difendono i propri turni di battuta con solidità e sicurezza. Tuttavia, nel quarto gioco, la statunitense subisce un break da un vantaggio di 40-15, in quella che rappresenta l’unica possibilità della frazione di gioco. Nonostante qualche tentennamento nel finale, la padrona di casa rimanda i verdetti al set decisivo.

Nel terzo parziale si consuma la terza partita nella partita. Kessler e Boulter tornano a soffrire nei turni di battuta. La prima a tentare l’allungo è la britannica, che piazza il break nel terzo gioco, salvo poi rendere immediatamente indietro quanto ottenuto. McCartney, però, accusa un passaggio a vuoto e si fa breakkare nuovamente, con il rischio di compromettere l’incontro. Katie si porta sul 4 a 2, ma poi è lei ad andare fuori fase. La campionessa uscente perde il servizio per due turni consecutivi, permettendo, così, a Kessler di approdare in semifinale.

R. Sramkova b. [7] L. Noskova 3-6 6-4 6-4

(di Beatrice Becattini)

Rebecca Sramkova approda in semifinale, sconfiggendo in rimonta la settima forza del seeding Linda Noskova. La slovacca, numero 38 WTA, elimina la seconda testa di serie incrociata nel suo percorso, dopo Yulia Putitseva, e si giocherà l’accesso alla finale con McCartney Kessler.

Nel primo set Sramkova è subito messa sottopressione al servizio, ma si salva annullando due palle break. Noskova torna alla carica sul servizio della slovacca nel terzo gioco, riuscendo a strapparle la battuta. Sicura sotto ogni punto di vista, la 20enne ceca sul 5 a 3 piazza anche il secondo break e si prende il parziale per 6-3.

Nel secondo set Sramkova cresce e nel quinto gioco toglie il servizio a Noskova. Servendo per il set sul 5-4 Rebecca salva una palla del controbreak e porta la partita al terzo.

Nel parziale decisivo l’inerzia appare pendere dalla parte di Sramkova, galvanizzata dalla rimonta e in questo frangente più centrata con i colpi. Nel quinto gioco la slovacca di procura una palla break, senza sfruttarla, e fa il bis anche nel successivo game di risposta, questa volta togliendo il servizio a una Noskova confusa. Questo break si rivela fatale per la numero 32 WTA, che, nonostante le chance nell’ottavo gioco, non riesce a riacciuffare la partita e deve salutare il torneo.