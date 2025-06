WTA Berlino: altro stop per Sabalenka, a lezione da Vondrousova. La ceca torna in finale dopo due anni 

M. Vondrousova b. [1] A. Sabalenka 6-2 6-4

Aryna Sabalenka saluta Berlino. La numero 1 al mondo, già reduce dalla grande ma stancante rimonta al tie-break decisivo contro Elena Rybakina, si arrende per 2-6, 4-6 all’ex numero 6 WTA Marketa Vondrousova nel mach valido per la semifinale del 500 tedesco. La bielorussa rimedia così un’altra amara delusione dopo l’inconsolabile ko di Parigi contro Coco Gauff. A contendere il titolo alla ceca, che si riavvicina alla top 100 torna così in finale due anni dopo il trionfo a Wimbledon, sarà una tra tra Ljudmila Samsonova e Wang Xinyu. Sabalenka non perdeva un match contro una giocatrice fuori dalle prime 150 del ranking da ‘s-Hertogenbosch 2019.

Primo set: Sabalenka in confusione

Comincia cancellando 2 palle break Sabalenka, che rimedia a qualche errore di troppo sulle prime aggiudicandosi il primo game del match. Vondrousova risponde tenendo il turno di battuta. Poi, il doppio fallo della n.1 il primo break e il rovescio lungolinea che vale ancora una volta la difesa del servizio: tante le imprecisioni della bielorussa in avvio di match. Al quinto gioco, gran lob della ceca che si porta sul 30 pari, ma la sua avversaria tiene il turno e nega la fuga verso il set. Sabalenka arriva però in ritardo sulle risposte e non riesce nel break. La numero 164 WTA monetizza allora i tanti errori sul dritto della bielorussa, mette a segno la palla break per il 5-2 e si aggiudica poi il primo parziale grazie al rovescio a rete della n.1.

Secondo set: Vondrousova torna in finale dopo 2 anni

Sabalenka tiene il servizio nel primo gioco del secondo parziale, monetizzando poi la palla break guadagnata grazie alle scelte sbagliate di Vondrousova. La n.1 appare però sconnessa dal match. I colpi sono potenti e fuori giri, quasi una reazione alla frustrazione, e nel game successivo la ceca firma il controbreak a zero. Poi, lo scambio più bello dell’incontro con il gran lob della n. 128 e la volée del 40-15 in risposta sul bel passante della bielorussa: ai vantaggi Vondrousova tiene il servizio.

Sabalenka evita poi il secondo break e si porta avanti per 3-2, ma la campionessa a Wimbledon 2023 strappa il servizio all’avversaria e si riporta in parità. Non si fa attendere la reazione della n.1, che con un ace tiene il turno di battuta per il nuovo vantaggio, ma Vondrousova è brava a tenere il servizio. Sale allora la percentuale di prime vincenti per Sabalenka, ma la ceca risponde bene e passa a servire per il match. La n.1 guadagna 3 palle break, ma l’ex n.6 le cancella tutte trascinando il game ai vantaggi, dove chiude i conti con un ace che vale il meritato ritorno in finale dopo 2 anni.

(di Enrico Picone)