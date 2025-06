WTA Eastbourne, il tabellone: c’è Bronzetti, Cocciaretto prova a qualificarsi. Kasatkina prima testa di serie

Lunedì 23 è tempo di Lexus Eastbourne Open, torneo 250 di grande tradizione che si è disputato per la prima volta nel 1974, quando si impose la ventenne Chris Evert; la sua acerrima amica-rivale Martina Navratilova lo ha vinto undici volte, l’ultima nel 1993. La campionessa in carica è Daria Kasatkina, che sarà presente quest’anno come prima testa di serie (l’anno scorso era la numero 6) e che affronta al primo turno la neozelandese Lulu Sun; al secondo turno c’è una tra Bouzkova e Blinkova e nel quarto teorico la settima favorita del seeding, Emma Raducanu. Il secondo quarto di finale potrebbe essere tra Peyton Stearns e Sofie Kenin, ma non si deve mai sottovalutare la consistenza agonistica e tecnica di Anastasia Pavlyuchenkova, seconda avversaria di Kenin.

La favorita della parte bassa del tabellone e Barbora Krejcikova; la campionessa morava è rientrata da poche settimane dopo i sei mesi di assenza per l’infortunio alla schiena che l’ha costretta a mettersi da parte dopo le Finals di novembre, e affronta la wild card inglese Harriet Dart. La prima testa di serie sul suo cammino è la slovacca Rebecca Sramkova, tuttora in corsa a Nottingham. L’altro quarto di finale della parte bassa è sulla carta quello tra Magda Linette, sconfitta sabato in semifinale a Nottingham da Dayana Yastremska, e Jelena Ostapenko; la tennista polacca però incontra al primo turno proprio l’atleta ucraina, mentre Ostapenko, dopo Sonay Kartal, al secondo turno potrebbe vedersela con Lucia Bronzetti, impegnata all’esordio con una qualificata. Nel tabellone delle qualificazioni gareggia Elisabetta Cocciaretto, che ha passato il primo turno contro la colombiana Arango.