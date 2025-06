Zverev-Medvedev, capitolo 20 (il primo su erba): una rivalità da sempre accesa

Alexander Zverev e Daniil Medvedev e si affrontano ad Halle nel match valido per l’accesso alla finale del 500 tedesco – rimasto orfano del campione in carica dopo il ko di Jannik Sinner agli ottavi contro Aleksandr Bublik. Il numero 3 al mondo si presenta all’appuntamento dopo il successo all’esordio su Marcos Giron (6-2, 6-1), seguito dall’eliminazione degli azzurri Lorenzo Sonego (3-6, 6-4, 7-6(2)) e Flavio Cobolli (6-4, 7-6(6)). Quanto al russo, il suo cammino sull’erba dell’Owl Arena lo ha visto farsi strada attraverso Daniel Altmaier (superato con un doppio 6-3), Quentin Halys (6-2, 7-5) e Alex Michelsen (6-4, 6-3). Medvedev, virtualmente numero 9 ATP, punta inoltre a raggiungere l’ultimo atto di un torneo, dove manca dalla finale di Indian Wells del 2024. Dall’altra parte del tabellone, a contendersi l’appuntamento in programma domenica 22 giugno, saranno Bublik e Karen Khachanov, che ai quarti hanno avuto la meglio rispettivamente su Tomas Machac e Tomas Etcheverry.

Zverev-Medvedev: i precedenti

Zverev e Medvedev si affrontano per la 20ª volta in carriera: la prima sull’erba. Il bilancio dei precedenti riporta 12 successi per il russo, l’ultimo dei quali rimanda all’indimenticata rimonta in semifinale dell’Australian Open 2024 – che avrebbe poi visto Sinner celebrare il primo titolo Slam in carriera. Un incontro risolto con lo score 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3 e che vide il tedesco lasciare il campo come un pugile tramortito. Degna di nota anche la rimonta di Monte Carlo 2023, dove Medvedev si impose per 3-6, 7-5, 7-6(7), e seguita da diverse polemiche cominciate con la fredda stretta di mano di fine match a cui si aggiunse l’accusa di antisportività mossa dal tedesco: “Daniil è uno dei giocatori più antisportivi al mondo. Prendo molto sul serio il fair play e la sportività, lui no. Ha usato un toilet-break quando non era possibile. Sono totalmente deluso da lui come atleta”. Oltre al toilet-break, durante l’incontro, il campione allo Us Open 2021 sorprese l’avversario e il giudice di sedia rimuovendo il paletto di sostegno della rete, polemizzando inoltre con il pubblico monegasco. Insomma, stando ai precedenti – l’ultima vittoria di Zverev rimanda al secondo turno di Cincinnati 2023 (6-4, 5-7, 6-4) – sembrano esserci tutte le condizioni per aspettarsi un match con più di una sorpresa in canna.

(di Enrico Picone)