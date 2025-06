Italiani in campo domenica 22 giugno: Fognini, Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini

Il tennis italiano si gioca oggi, domenica 22 giugno, tre partite fondamentali su erba, in tre tornei diversi e con obiettivi ben distinti. Da una parte c’è Fabio Fognini, impegnato a Mallorca. Dall’altra, il doppio maschile e femminile vola altissimo: Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocano la finale dell’ATP 500 di Halle, mentre Sara Errani e Jasmine Paolini fanno lo stesso nel WTA 500 di Berlino.

Tre partite, tre scenari, un’unica ambizione: portare l’Italia più in alto possibile anche sull’erba, la superficie storicamente meno amica dei nostri colori.

Bolelli/Vavassori: ad Halle per difendere il titolo

Alle 12:30, sul centrale di Halle, si gioca una finale di altissimo livello: Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro i tedeschi Krawietz e Puetz. I nostri due alfieri del doppio sono i campioni in carica e non nascondono il desiderio di ripetersi anche quest’anno. Una vittoria oggi significherebbe confermare i 500 punti conquistati nel 2024 e rilanciare con forza la loro candidatura tra le coppie da battere a Wimbledon.

Il loro torneo finora è stato pressoché perfetto: in semifinale hanno spazzato via Auger-Aliassime/Shapovalov con un doppio 6-2. Il feeling tra Bolelli e Vavassori cresce torneo dopo torneo, e oggi servirà il miglior tennis per avere la meglio contro una delle coppie più affiatate del circuito, nonché beniamini del pubblico locale.

Errani/Paolini: una coppia sempre più vincente

Nel primo pomeriggio (intorno alle 14:00), a Berlino, un’altra finale attende l’Italia: Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo sullo Steffi Graf Stadio contro Mihalikova/Nicholls. Le azzurre arrivano all’atto conclusivo da prime teste di serie, e con una striscia aperta di 15 vittorie consecutive.

Dopo aver trionfato a Roma e poi a Parigi, le due italiane si sono ormai affermate come una delle coppie più pericolose del circuito. L’erba, superficie notoriamente selettiva, sembra non averle intimorite: solidità, intelligenza tattica e una chimica speciale stanno facendo la differenza.

La finale tedesca è un test importante in vista di Wimbledon. Un ulteriore titolo, oggi, le proietterebbe ai vertici del ranking e consoliderebbe la loro posizione tra le pretendenti al titolo dello Slam londinese.

Fognini a Maiorca: in campo nei sedicesimi contro Altmaier

L’ultimo italiano a scendere in campo oggi sarà Fabio Fognini, impegnato al torneo ATP 250 di Mallorca. L’avversario è il tedesco Daniel Altmaier, numero 52 del mondo. Il ligure, in tabellone con una wild card, cerca continuità e un risultato che possa ridargli fiducia in vista della trasferta londinese. Nei precedenti, Fognini conduce 2-0, entrambi i successi risalenti al 2022. Tuttavia, Altmaier – attualmente meglio posizionato in classifica – resta un avversario temibile.

Per Fabio è una questione di fiducia e, forse, anche d’orgoglio. Dopo un avvio di stagione fatto soprattutto di bassi, il ligure cerca sull’erba un’opportunità per rientrare in carreggiata con un po’ più di brio.

Italiani in campo domenica 22 giugno