WTA Berlino, doppio: Errani/Paolini sconfitte in rimonta

T. Mihalikova/O. Nicholls b. [1] S.Errani/J. Paolini 4-6 6-2 10-6

Si interrompe a 14 successi consecutivi la striscia di vittorie della coppia d’oro del doppio italiano, Jasmine Paolini e Sara Errani. Dopo aver incantato il pubblico agli Internazionali BNL d’Italia e conquistato il loro primo Slam di coppia al Roland Garros, superando in due set Danilina/Krunic, le azzurre si sono dovute arrendere nell’ultimo atto del Berlin Tennis Open.

A conquistare il titolo del WTA 500 di Berlino è stata la coppia formata dalla britannica Olivia Nicholls e dalla slovacca Tereza Mihalikova. Il duo britannico-slovacco ha conquistato il trofeo sconfiggendo in rimonta le italiane con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-6. Nonostante la sconfitta, la coppia italiana consolida il primo posto nella Race verso le WTA Finals grazie alla finale nel torneo tedesco. Il successo, invece, proietta Nicholls/Mihalikova tra le migliori otto, forti anche di una finale WTA 1000 raggiunta quest’anno a Indian Wells.

Il match è iniziato all’insegna dell’equilibrio fino alla fase centrale del primo set, dove si sono registrati tre break consecutivi che hanno premiato le azzurre, le quali si sono aggiudicate il parziale per 6-4. Le italiane sono partite avanti di un break anche in apertura di secondo set, ma da quel momento c’è stato un vero e proprio crollo. Le avversarie sono salite di livello, in particolare Mihalikova, mentre Paolini ed Errani non sono riuscite a tenere nessuno dei loro quattro turni di servizio, issando troppo velocemente bandiera bianca.

La lotteria del super tie-break, come spesso accade, ha vissuto di folate, mantenendo un sostanziale equilibrio fino al 6-6. A quel punto, sono state le avversarie a salire in cattedra, piazzando quattro punti consecutivi e realizzando la sorpresa di giornata, negando il quarto titolo del 2025 alla coppia italiana.