Rassegna Stampa – Alcaraz trasformato dal ritorno di Sinner, anche Bublik lancia segnali

Alcaraz si avvicina (Davide Chinellato, La Gazzetta dello Sport)

La missione Wimbledon dei due grandi rivali comincia oggi. Jannik Sinner arriverà a Londra e farà probabilmente il primo allenamento sui campi dell’All England Club. Carlos Alcaraz si prenderà un po’ di meritato riposo dopo aver vinto anche sull’erba del Queen’s. Battendo 7-5 6-7 (5) 6-2 in due ore e 7′ il ceco Jiri Lehecka per conquistare il suo terzo torneo consecutivo dopo Roma e Parigi. Lo spagnolo ha ridotto a 1130 punti il distacco dall’azzurro nella classifica Atp. Sinner è sicuro di rimanere sul trono anche dopo Wimbledon, comunque finisca. Ma Carlos (che potrà puntare al sorpasso sul cemento americano) arriva allo Slam sull’erba con enorme fiducia.

Alcaraz all’inizio della sua avventura al Queen’s aveva detto di non pensare di avere un vantaggio mentale su Jannik dopo la rimonta di Parigi. Ma sembra che qualche scoria di quella delusione, nella mente dell’azzurro, sia rimasta. Da quando è rientrato dalla squalifica, comunque, il numero uno del mondo ha perso tre match. Ma lo ha fatto due volte in finale con Carlos e a Halle ha perso da Bublik, poi vincitore del torneo contro Medvedev. Dopo il ko in Germania, Jannik ha detto di aver bisogno di una piccola pausa prima di riprendere a lavorare. […]

La prossima tappa è Wimbledon con la possibile sfida in finale con Sinner. L’azzurro da oggi avrà la testa e i piedi solo sull’erba. Carlos invece ha la fiducia della serie aperta di 18 vittorie consecutive, la migliore della sua carriera, delle 25 vittorie in 26 uscite sui prati dall’inizio del 2023. E l’idea che la superficie di Wimbledon non sia la sua favorita («Resta sempre la terra») ma una su cui si trova sempre più a suo agio. Sinner è pronto per recuperare la sua miglior versione e tornare grande. Pronto a confrontarsi con un mostro che in questo momento sta (forse) giocando il suo miglior tennis.

Alcaraz e Bublik messaggi a Sinner (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Un classico e un inedito, o forse no. Sono Carlos Alcaraz e

Alexander Bublik i vincitori dei 500 del Queen’s e di Halle. L’iberico ha stoppato in finale un ottimo Jiri Lehecka. Che oggi risalirà sulla piazza numero 25 Atp ed è riuscito a strappargli un set, il secondo. Il kazako ha coronato una delle settimane più belle in carriera, con tanto di vittoria sul numero 1 del mondo Jannik Sinner negli ottavi. Sconfiggendo per la prima volta Daniil Medvedev dopo una serie di sette sconfitte.

Per Alcaraz si tratta del 21° titolo in bacheca, quinto stagionale e secondo al Queen’s (nel 2023 il primo n.d.r), per Bublik del quinto a livello di massimo circuito. Sull’erba di Halle Bublik aveva già vinto nel 2023, e anche in quell’occasione si era imposto lungo il percorso a Jannik Sinner, costretto però al ritiro per problemi fisici. […] Se questo è Bublik teniamocelo stretto. […] Anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno dato il massimo nella finale del doppio di Halle.

Opposti alla coppia numero 1 del seeding, i tedeschi Krawietz e Puetz, i due azzurri si sono arresi in due frazioni. Nella prima hanno subito il gioco arrembante dei rivali, battuti nella finale 2024 e nello stesso contesto, mentre nella seconda hanno giocato meglio ma non sono riusciti a capitalizzare alcune occasioni. Nel match tie-break, equilibrato, sono stati Krawietz e Puetz a chiudere in proprio favore i giochi. Non vincevano un titolo dalle Finals 2024 a Torino.

I settanta giorni ruggenti di Alcaraz trasformato dal ritorno di Sinner (Gaia Piccardi, Corriere della Sera)

Goditi il viaggio. Il consiglio di Roger Federer, estratto al migliore come una pepita d’oro dalla miniera nei giorni della Laver Cup 2024, deve essere tornato in mente a Carlos Alcaraz durante i settanta giorni ruggenti che l’hanno portato da Montecarlo a Londra (sponda Queen’s). Dalla terra all’erba, da Musetti a

Lehecka passando due volte attraverso la strettoia della sfida con Jannik Sinner (Roma e Parigi). L’arcirivale da cui ora lo separano 1.130 punti nel ranking Atp alla vigilia di Wimbledon, lo Slam in cui l’italiano difenderà 400 punti, contro i 2.000 dello spagnolo. […]

Non sfugge a nessuno che l’andamento on/off di Alcaraz durante i mesi di sospensione dell’azzurro (15-4 il bilancio dello spagnolo in contumacia dell’avversario) è diventato un granitico 18-o da

quando Jannik è tornato nel circuito, cioè al Foro Italico. A conferma che il guerriero ha bisogno di ritrovarsi di fronte (o comunque nei paraggi) il toro più feroce per usare al meglio le banderillas. Anche al Queen’s, sulla strada della conquista del

quinto titolo stagionale, 21° in carriera, il quarto sul verde a

22 anni, un mese e 17 giorni, Harry Carlitos Potter ha alternato magie a rasoiate violente (un suo dritto contro Bautista Agut ha viaggiato a 175 km l’ora).

Il servizio sembra cresciuto (otto ace nei primi tre game al servizio in semifinale), 1’87% di punti vinti sulla prima con Lehecka ieri in finale (18 ace in totale) lo dimostra. Gli sono bastati tre giorni a Ibiza con gli amici per recuperare le fatiche dell’epica finale del Roland Garros con Sinner. Mentre le tossine sedimentavano nel sistema di Jannik, che si è portato le scorie di Parigi in campo con Bublik, concedendosi un fisiologico stop con il futuro vincitore di Halle.