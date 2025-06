Il servizio di Sinner ai raggi X: la prima di Jannik si è davvero appannata come molti credono?

Sono ormai passate due settimane dal momento in cui è calato il sipario su una delle finali più epiche della storia del Roland Garros. Potrebbe insomma essere un buon momento per analizzare a mente fredda questo scorcio di stagione di Jannik su terra battuta. Leggendo un po’ i commenti e sentendo anche qualche battuta fra gli addetti ai lavori ci è parso che uno degli aspetti su cui ci si è maggiormente concentrata l’attenzione sia il servizio di Sinner. Allora abbiamo cercato di andare a spulciare un po’ fra i numeri per vedere se poteva saltar fuori qualche osservazione interessante.

Premessa: dopo 3 mesi di stop, evidentemente cedere le armi solo all’altro talento generazionale del tennis contemporaneo e per di più sulla altrui superficie preferita non può essere considerato un fallimento; visto però che i toni spesso fra i tifosi erano da tragedia greca e in tanti hanno sottolineato certe mancanze al servizio, ci è venuta la curiosità di andare a controllare.

L’analisi si concentra solo sulla prima di servizio, i cui dati ci possono parlare se questa sia stata veramente un’arma a disposizione di Jannik o se invece talvolta abbia fatto cilecca. La seconda invece non l’abbiamo considerata in quanto sarebbe troppo complicato trovare l’impatto sul gioco, al massimo si potrebbe vedere in quante occasioni lo scambio è iniziato da posizioni neutrali o comunque non svantaggiose. La prima invece è quel colpo di avvio gioco su cui si possono più facilmente fare ragionamenti sul cosiddetto +1: detto altrimenti, significa andare a vedere se la prima di servizio apparecchia lo scambio o meno.

Nella prima parte dell’articolo andremo quindi a vedere la performance su terra rossa com’è stata, comparando 2024 e 2025. Dopo di chè andremo a vedere metriche Hawkeye e il posizionamento dei servizi fra tutto il 2024 e quanto visto a Roma, per capire se ne possiamo trarre qualche conclusione, grazie alle estrazioni gentilmente fornite da TennisViz.

Terra battuta: 2024 vs 2025

Per cominciare, visto che la popolazione era abbastanza comparabile, abbiamo ristretto l’analisi ai match giocati in terra battuta nel 2024 confrontandoli con quelli giocati nel 2025 e abbiamo preso le classiche metriche:

Prime di servizio in campo (1st serve in %)

Punti vinti sulla prima di servizio (1st serve point won %)

Quello che ci interessava era vedere se al di la dei numeri si poteva notare un andamento ballerino di questo due variabili; ovvero se Sinner abbia giocato come un treno su binari costanti giocando con continuità sugli stessi livelli di prime di servizio in campo e punti vinti sulla prima. Oppure se questi due dati fossero soggetti ad ampie fluttuazioni.

2024

Punti blu: partite vinte

partite vinte Punti rossi: partite perse

partite perse Linea nera tratteggiata: retta di regressione che mostra la tendenza generale.

I due punti rossi per intenderci sono i match persi con Tsitsipas e Alcaraz. Inoltre, senza entrare troppo nel dettaglio vogliamo capire quanto si discostano le osservazioni dalla media (sarebbe la deviazione standard). Sia per le prime di servizio in campo che per i punti vinti sulla prima in media lo scostamento si aggira sul 7%. Bene adesso vi chiediamo altre 60 secondi di pazienza nella lettura, riportiamo anche i dati del 2025 e poi finalmente vi accompagniamo alle prime conclusioni.

2025

Per la stagione 2025 su terra il riassunto è il seguente e anche qua sia per le prime di servizio in campo che per i punti vinti sulla prima in media lo scostamento si aggira sul 7%.

Aspetto 2024 2025 Tendenza Prime in campo 62.4% 63.8% 📈 Lieve aumento Efficacia sulla prima 79.9% 74.3% 📉 Calo evidente Costanza (deviazione std) ~6.8% ~6.7% ➖ Invariato

Quello che abbiamo visto insomma è che Sinner ha migliorato leggermente le prime in campo in media, ma perdendo di incisività. Da cosa è dovuto questo fatto? Andiamo allora a leggere i dati Hawkeye.

Analisi sui dati Hawkeye

Per tutta questa parte di analisi ci facciamo aiutare dalle rilevazioni di Tennis Viz (i dati 2025 sono basati essenzialmente sul torneo di Roma, ma serve a darci un’idea dell’inquadramento tattico cercato da Jannik).

Fisica dei colpi e piazzamento

Voce Sinner 2025 Sinner 2024 Tour Averages 1st serve speed 122 mph 122 mph 119 mph 1st serve accuracy 59 cm 55 cm 58 cm 1st serve net clearance 24.6 cm 21.6 cm –

Source: TennisViz on TDI data

La ricerca di più prime palle in campo è un qualcosa che ha senso andando a leggere le metriche fisiche delle prime di servizio: più margine in altezza sopra la rete e ricerca delle linee meno esasperata. Pertanto il fatto che la percentuale di prime di servizio di Sinner si sia alzata è spiegabile da un atteggiamento più conservativo. In tale chiave si legge anche la distribuzione dei servizi a uscire.

Source: TennisViz on TDI data

Ben 10 punti percentuali in più nei servizi a uscire dal lato del vantaggio (65% contro 55%). Un dato che lascia intendere inequivocabilmente che Jannik ha cercato con molta più costanza il kick a uscire per aprirsi il campo, la soluzione più tipica sui campi in terra battuta. Possiamo quindi dire che Sinner ha cercato di adattare il proprio gioco in funzione della superficie, ma qualcosa sembra essere andato storto, visto che la trasformazione sulle prime di servizio è scesa parecchio. Dove sta l’inghippo? È veramente questione di un servizio inefficace o forse è quello che viene dopo, ovvero la chiusura dei punti negli scambi sulla prima? Andiamo allora a vedere l’efficienza della prima di servizio.

Efficienza sulla prima di servizio

L’efficacia del servizio mostra la percentuale di punti in cui il battitore riesce a creare un vantaggio per il giocatore.

Per calcolarla, vengono aggregati ace, servizi non risposti e i punti in cui il giocatore si trova in posizione offensiva nel colpo successivo al servizio (Serve +1).

Perché ci piace? L’indicatore di Efficacia del Servizio perchè ci fa capire quanto incide il servizio nel consentire a un giocatore di portarsi in una situazione di vantaggio negli scambi; in questo senso l’efficacia la intendiamo come la percentuale di volte in cui un giocatore si trova nelle condizioni di poter attaccare. Pewr utleriori curiosità vi invitiamo ad andare sulla pagina dedicata di Tennis Insight, l’account ufficiale ATP per le statistiche avanzate.

Source: TennisViz on TDI data

Quindi colpo di scena! In realtà il servizio di Sinner non è diventato di colpo una schifezza, anzi. La prima di Jannik ha fatto senz’altro il suo dovere, anche meglio di quanto espresso nel 2024. Il problema è che le opportunità non sono state concretizzate a dovere o comunque negli scambi “neutrali”, dove il servizio non ha portato un vantaggio decisivo, qualche sbavatura c’è stata. Poi certo, è vero che nel match di finale contro Alcaraz la percentuale di prime è stata inferiore, ma va considerato il fatto che un dato su una partita secca non può essere considerato rappresentativo, oltre al fatto che in una partita di oltre 5 ore ci possa stare anche un certo tipo di affaticamento fisico e mentale, che in un match di 2 ore non è riscontrabile.