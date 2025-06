Italiani in campo martedì 24 giugno: Paolini, Cobolli, Darderi, Cocciaretto e tanti altri. A che ora e dove vederli

La giornata di martedì 24 giugno, esattamente come la precedente, sarà stracolma di italiani, impegnati letteralmente in tutti i tornei in programma questa settimana. Ma procediamo con ordine. La prima a scendere in campo sarà Jasmine Paolini, in cerca di riscatto dopo l’ultima sconfitta con Ons Jabeur a Berlino, che farà il suo debutto al Bad Homburg Open powered by Solarwatt 2025 contro Leylah Fernandez sul Centre Court alle ore 11:00. Quinto testa a testa tra le due, con la canadese avanti 3-1 nei precedenti (ma l’ultimo, che risale a Dubai 2024, fu vinto dall’azzurra). A stretto giro di posta impegnata Elisabetta Cocciaretto, che alle ore 12:00 aprirà l’order of play sul Court 4 contro Kamilla Rakhimova al Lexus Eastbourne Open 2025. Nell’unico precedente – a Rabat nel 2024 – vinse la russa.

Il programma proseguirà poi ad Eastbourne, dove scenderà in campo Luciano Darderi, opposto allo statunitense Marcos Giron nel secondo incontro sul Court 12 (ore 13:30 circa). Anche in questo caso un solo precedente sulla terra battuta di Houston dove fu l’azzurro ad imporsi. Rimanendo al maschile, alle ore 15:00 circa Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, da teste di serie n° 1 del Mallorca Championships 2025, se la vedranno contro Guido Andreozzi e Theo Arribage sul Court 1 (terzo match) per la prima volta in carriera. A quel punto si sposterà lo sguardo sul tabellone delle qualificazioni femminili a Wimbledon 2025, dove dovrebbero palesarsi in contemporanea le uniche due italiane presenti, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio, rispettivamente contro Mihaela Buzarnescu e Victoria Jimenez Kasintseva (ore 16:30). In chiusura, verso le ore 17:00 Flavio Cobolli proverà a superare l’ostacolo Jacob Fearnley a Eastbourne nel quarto match sul Centre Court.

Italiani in campo martedì 24 giugno

I tornei della settimana, come di consueto, saranno trasmessi in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV. I match femminili saranno visibili anche su Supertennis.