US Open, Sabalenka: “Dimitrov mi ha implorato per il doppio misto!”

Il rinnovato formato del torneo di doppio misto a partire dallo US Open 2025 ha creato tante polemiche, soprattutto tra gli specialisti, compresi i nostri Andrea Vavassori e Sara Errani che comunque, alla fine, sono stati invitati ed inseriti nel roster di 16 coppie che prenderanno parte al quarto Slam stagionale. Oltre al grande numero di critiche piovute addosso agli organizzatori, però, ci sono state anche alcune storie carine allegate, prima fra tutte quella che riguarda Emma Raducanu e Carlos Alcaraz. Non solo, perché anche la n° 1 del mondo Aryna Sabalenka, come la britannica, ha ricevuto la richiesta di un collega. A rivelarlo è stata proprio lei direttamente dal Berlin Tennis Open powered by Hylo 2025.

Sabalenka: “Non sapevo se fossi stata invitata, nessuno mi aveva contattato”

“Mi mandava messaggi senza sosta, implorandomi di giocare. Io rispondevo: ‘Cavolo, non voglio giocare’. Ma lui continuava ad implorarmi e io ho risposto: ‘Ok, ce l’hai fatta, mi hai convinto’. Non conoscevo davvero la situazione del doppio misto allo US Open e mi chiedevo: ‘Di cosa sta parlando? Perché dovremmo giocare il doppio misto insieme?’. Poi mi ha spiegato come funzionava prima di questa edizione. Nessuno però mi aveva contattato, quindi non sapevo se fossi stata invitata. Probabilmente abbiamo deciso dopo l’Australian Open” – ha scherzato la bielorussa.

Grigor Dimitrov, dunque, alla fine giocherà il doppio misto allo US Open 2025 in coppia con Aryna Sabalenka, un’altra bielorussa ‘amica’ nel circuito dopo Victoria Azarenka, che spesso si è resa protagonista di siparietti con lui, dalle interviste interrotte fino alla presenza ad alcuni suoi incontri. Quanto alle reali possibilità della coppie di fare strada nel torneo, c’è da dire che se la n° 1 del mondo è decisamente più abituata a giocare il doppio – e ha vinto anche due Slam, oltre ad altri 4 titoli – per il bulgaro sarà forse un po’ più complicato. Non che non ne abbia mai giocati, ma l’unica finale disputata risale al 2011 con Andreas Seppi ad Eastbourne.