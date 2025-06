Ubicontest: terza tappa…pronti, via! Protagonisti Fonseca, Sonego e Bellucci. Invia i tuoi pronostici!

Dopo la fantastica – e intensa – volata finale della seconda tappa, conclusasi con l’epico scontro tra Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner in quel di Parigi…eccoci finalmente tornati con la terza tappa dell’Ubicontest. Si apre un nuovo capitolo per l’amatissimo contest dei lettori di Ubitennis. Da quest’oggi, tutti i partecipanti ripartiranno da zero, ridandosi l’opportunità di scalare il ranking e diventare i vincitori della terza tappa, che chiuderà i battenti il 23 agosto 2025. Ma non temete, non saranno soltanto i più bravi ad avere accesso ai premi, ma anche i più fedeli all’Ubicontest. Grazie al nuovo aggiornamento della nostra App, troverete d’ora in poi sulla sezione “profilo” degli appositi “Badge”, per ognuno di esso ci saranno in palio i relativi premi, tra cui biglietti per le ATP Finals 2025, Montecarlo e Roma 2026, oltre agli esclusivi gadget di Ubitennis!

I primi incontri della terza tappa sono già disponibili in App, e sarà il manto verde di Eastbourne ad inaugurare questo nuovo capitolo dell’Ubicontest. Scopriamo quali match ha selezionato quest’oggi il team di Ubitennis.

ATP Eastbourne, R16: [1] T. Fritz vs J. Fonseca (0-0)

Il numero uno del seeding sfida la stella di Rio, Joao Fonseca, uscito indenne da uno scontro tutt’altro che banale con Bergs. Quella col belga è stata la prima vittoria su Erba a livello ATP per Joao, che non si è mai posto limiti e non avrà certo timore riverenziale nei confronti di Taylor Fritz, eliminato in rimonta dall’estroso Corentin Moutet in quel di Londra. Lo statunitense e il brasiliano hanno un tennis potente, ma sul manto verde conta avere nell’arsenale più armi a disposizione, che entrambi detengono senza dubbio alcuno. Sarà importante per Joao essere costante al servizio e non subire gravi passaggi a vuoto. In risposta, se dovesse riuscire a far partire lo scambio, potrebbe realmente mettere in difficoltà Fritz.

Pronostico 2-1.

ATP Eastbourne, R16: L. Sonego vs [4] U. Humbert (3-4)

Pronostico 2-1.

ATP Eastbourne, R16: [LL] B. Harris vs [Q] M. Bellucci (0-1)

Pronostico 0-2.

ATP Eastbourne, R16: [3] J. Mensik vs R. Opelka

Pronostico 1-2.