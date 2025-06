Italiani in campo giovedì 26 giugno: Paolini a Bad Homburg, Zeppieri a Wimbledon. A che ora e dove vederli

Jasmine Paolini e Giulio Zeppieri. Saranno loro le uniche due speranze tennistiche azzurre impegnate nella giornata di giovedì 26 giugno. La tennista toscana è ancora in corsa al Bad Homburg Open powered by Solarwatt, torneo nel quale è insignita della seconda testa di serie. Ai quarti di finale, alle ore 11:30, sfiderà la brasiliana mancina Beatriz Haddad Maia, sconfitta in tre set nei due precedenti (entrambi su cemento). Su GoldBet e Lottomatica un successo italiano è dato a 1.76, mentre quello della sudamericana pagherà 2.03 la posta giocata.

Spostandoci un po’ più a nord, a Londra è la giornata dei turni decisivi a Roehampton. In palio ci sono trentadue posti, sedici maschili e altrettanti femminili, per il main draw di Wimbledon. Giulio Zeppieri, unico italiano ancora in gara nel tabellone cadetto, proverà a strapparne uno per la prima volta in questo Slam. Sul Court 4, alle 12 italiane, il tennista romano sarà opposto in una sfida inedita a Cristian Garin, ottava testa di serie del draw di qualificazioni, ex numero 17 al mondo e nel 2022 capace di issarsi sino ai quarti di finale ai Championships. Su Lottomatica una vittoria del cileno avrà 1.33 come moltiplicatore, 1.35 su Snai, mentre un’affermazione azzurra varrà 3.15 e 3.20 la somma scommessa.

Il match tra Paolini e Haddad Maia sarà visibile in tv su SuperTennis e Sky Sport e in streaming si potrà godere su SuperTennix e NOW. L’incontro tra Zeppieri e Garin, invece, si potrà gustare solamente sullo streaming ufficiale del torneo di Wimbledon.

Italiani in campo giovedì 26 giugno