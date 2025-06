Pedro Martinez apre un account su OnlyFans e promette “Contenuti esclusivi”

Il tennista spagnolo Pedro Martinez (n. 52 ATP) ha sorpreso i suoi follower annunciando, tramite i social, l’apertura di un profilo ufficiale su OnlyFans. La notizia ha immediatamente fatto il giro della rete, tra curiosità e ironia, ma il giocatore è stato chiaro fin dal primo momento: “Il mio canale sarà interamente sportivo”, assicurando contenuti esclusivi sulla sua preparazione ai tornei, sessioni di allenamento, live e retroscena del circuito professionistico. Nessun contenuto esplicito, ha precisato, ma uno spazio dedicato ai fan più appassionati per entrare nella sua routine da sportivo.

Un trend che prende piede anche nel tennis

Pedro Martinez non è il primo tennista a sbarcare sulla cosiddetta “piattaforma blu”. OnlyFans, inizialmente noto per contenuti destinati a un pubblico adulto, sta diventando anche un mezzo per gli sportivi di monetizzare contenuti esclusivi e coltivare un rapporto diretto con i fan.

Tra i pionieri spicca il francese Alexandre Muller (n. 39 ATP), che da oltre un anno è Ambassador ufficiale della piattaforma. Autodefinitosi nella sua bio “il tennista più sexy del circuito”, Muller ha sottolineato in un’intervista a Clay: “Presto ci saranno molti altri tennisti. La gente vuole vedere il nostro lavoro fuori dal campo, non solo il match point.” Sul suo profilo, Muller pubblica video di allenamenti, momenti rilassati al mare e sessioni di recupero fisico, spesso in outfit sportivi minimal ma sempre entro i limiti del buon gusto. Muller, ha inoltre portato questa collaborazione a un livello superiore: durante alcuni tornei, ha indossato abbigliamento brandizzato OnlyFans in campo, catalizzando l’attenzione dei social e del pubblico. Grazie a questa collaborazione è riuscito a sostenere economicamente i suoi obiettivi professionali.

Anche Nick Kyrgios, mai estraneo alla sperimentazione mediatica, ha creato un profilo su OnlyFans nel 2023. Durante i suoi periodi di stop per infortuni, ha utilizzato la piattaforma per rimanere in contatto con i fan e condividere pensieri e riflessioni sulla sua carriera. “Gli atleti non possono più limitarsi a scendere in campo. Dobbiamo essere presenti anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere i miei contenuti. Questo è il futuro”, aveva commentato al momento del debutto su OnlyFans.