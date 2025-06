WTA Bad Homburg: Pegula resiste a Navarro, Noskova sorprende Andreeva. Sarà semifinale generazionale

Dopo le vittorie di inizio giornata di Jasmine Paolini e Iga Swiatek, si è conclusa la giornata dedicata ai quarti di finale del WTA 500 di Bad Homburg, con le vittorie di Jessica Pegula e di Linda Noskova a sorpresa su Mirra Andreeva. Vediamo come sono andati i match.

L. Noskova b. [3] M. Andreeva 6-3 6-3

Linda Nosková, classe 2004, ha centrato una prestazione di spessore sul tappeto erboso tedesco, superando la numero 3 del seeding Mirra Andreeva con un doppio 6‑3. La ceca ha imposto immediatamente il suo ritmo: precisione al servizio e solidità da fondo le hanno permesso di conquistare il break nel sesto game del primo set, poi chiuso con autorità sul 6‑3. Nel secondo parziale Andreeva ha provato a resistere, soprattutto nel settimo game, dove Nosková ha faticato ma è riuscita a ottenere il break. La ceca ha poi mantenuto i nervi saldi, chiudendo nuovamente 6‑3 sul servizio dell’avversaria. Si aggiunge così alla semifinale, nonostante Andreeva vantasse un predominio 3‑1 negli scontri diretti. Ora è pronta a sfidare Pegula, con la grinta giovane da outsider che può fare la differenza.

[1] J. Pegula b. [5] E. Navarro 6-4 1-6 6-3

Jessica Pegula, prima testa di serie del torneo, ha confermato il suo status battendo Emma Navarro in un match molto combattuto, terminato dopo due ore al set decisivo. L’americana di Buffalo è riuscita comunque ad imporre il suo gioco nel primo set togliendo il servizio due volte all’avversaria e contrastando una possibile rimonta. Nel secondo Navarro ha reagito approfittando anche di un calo della connazionale, riuscendo ad ottenere due break e chiudendo con un perentorio 6 1 che lasciava ben sperare. Nel terzo set, però, la numero 3 WTA ha trovato la sua forza, chiudendo il game chiave con freddezza e capitalizzando l’unico break decisivo sul 3‑1, chiudendo così la partita. Prestazione solida e carattere da top player: modello per consistenza e approccio nei momenti cruciali. In semifinale affronterà la giovane ceca Noskova, puntando a difendere la leadership in tabellone.