Italiani in campo venerdì 27 giugno: Paolini-Swiatek a Bad Homburg. A che ora e dove vederla

L’attenzione degli appassionati di tennis è già su Wimbledon. Venerdì 27 giugno è la giornata dei sorteggi per i tabelloni dei Championships. Si stanno però ancora giocando dei tornei in giro per l’Europa. Il Bad Homburg Open powered by Solarwattè l’evento della settimana, in quanto unico tra i circuiti maschile e femminile a essere di categoria 500. Giornata dei sorteggi di Wimbledon, ma anche delle semifinali in questi tornei. In quello tedesco la prima vedrà opposte Jasmine Paolini, seconda testa di serie, e Iga Swiatek, quarta forza del seeding, entrambe giunte a questo punto dell’evento senza aver lasciato parziali per strada.

Le due scenderanno in campo verso le 13 e daranno vita al loro quinto scontro diretto (la 24enne polacca li ha vinti tutti fino ad ora), il primo su erba. La cinque volte campionessa Slam giocherà la seconda semifinale su erba in carriera, dopo che nel 2023 non poté giocarsi il penultimo atto sempre di questo torneo contro Lucia Bronzetti. Cercherà quindi la prima finale sul verde, la 27esima in totale, lei che nelle ultime sette semifinali è sempre uscita sconfitta. Ma soprattutto, proverà a staccare il pass per l’ultimo match di un torneo per la prima volta dal Roland Garros 2024, ultimo evento vinto, curiosamente proprio in finale contro Paolini.

Jasmine, allo stesso modo di Iga, è in cerca della prima vittoria su erba contro una top 10. Si tratta del terzo penultimo atto sul verde per l’azzurra e in palio c’è la sua nona finale nel circuito, la seconda su questa superficie dopo quella raggiunta a Wimbledon 2024, dove troverebbe la statunitense Jessica Pegula o la ceca Linda Noskova. Secondo i bookmakers, però, un successo polacco è molto più probabile. Su Lottomatica, ad esempio, un’affermazione di Swiatek è data a 1.32, mentre una vittoria della 29enne toscana vale 3.30 la posta giocata.

L’incontro sarà visibile in tv su SuperTennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming si potrà godere sulle piattaforme SuperTennix e NOW.