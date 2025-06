Ubicontest: il Bonus Dunlop mette subito in palio 100 punti. Scopri come ottenerli e scala il ranking!

A soli tre giorni dall’inizio della terza tappa dell’Ubicontest, il nostro team, in collaborazione con uno dei nostri maggiori sponsor, Dunlop, ha deciso di dare uno sprint a questa settimana interlocutoria che precede l’inizio del Grand Slam su erba. Sull’App di Ubitennis è già disponibile uno special Bonus, nato in partnership con Dunlop Sports Italia, ed è proprio da loro che dovrete passare per guadagnare 100 punti tondi tondi. Il seguente link vi reindirizzerà all’ultimo post pubblicato da Dunlop sulla loro pagina instagram ufficiale: lì troverete tutto ciò che vi serve per rispondere in modo corretto alla domanda del bonus, giocabile sull’app sino alle 23:59 di domenica 29 giugno.

Come di consueto, il nostro team ha selezionato quattro match da pronosticare. Dai un’occhiata agli incontri giornalieri nelle righe seguenti.

ATP Eastbourne, SF: [1] T. Fritz vs [6] A. Davidovich Fokina (1-3)

Semifinale scottante sul prato inglese tra Fritz e Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha stupito contro il talentuoso Mensik, e il fresco matrimonio sembra aver dato le energie giuste al numero 6 del seeding, pronto per battere un Fritz che ha fatto spalle larghe contro Fonseca, ai quarti. La previsione del numero dei game potrebbe essere problematica per questo incontro, a causa dell’imprevedibilità di Fokina, che al servizio alterna giornate solide ad altre decisamente meno. Lo statunitense ha le armi per mettere in cassaforte il match (anche in due eventuali tiebreak), ma non può permettersi i cali improvvisi di concentrazione come avvenuto col giovane brasiliano.

2-0.

ATP Maiorca, SF: [4] T. Griekspoor vs [2] F. Auger-Aliassime (0-1)

2-1.

ATP Eastbourne, SF: [4] U. Humbert vs [LL] J. Brooksby (1-0)

2-0.

ATP Maiorca, SF: C. Moutet vs [3] A. Michelsen (0-0)

2-1.