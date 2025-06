ATP Eastbourne, Fritz cala il poker: è sempre più il suo torneo. Battuto Brooskby nel derby statunitense

Taylor Fritz conquista per la quarta volta in carriera il torneo ATP Eastbourne, battendo Jenson Brooksby in due set con il punteggio di 7-5 6-1. Il primo successo era arrivato nel 2019 contro Sam Querrey, seguito dai titoli nel 2022 con Maxime Cressy e nel 2024 contro l’australiano Max Purcell.

Nulla da fare per Jenson Brooksby, rientrato in tabellone come lucky loser dopo la sconfitta nelle qualificazioni contro Aleksandar Vukic. Il tennista statunitense era tornato in campo battendo in ordine Francisco Comesana, Nuno Borges, Daniel Evans e Ugo Humbert, senza però riuscire a trovare il secondo successo del 2025 dopo quello ottenuto a Houston ad inizio aprile.

Nel match tutto statunitense, parte forte Brooksby che prima sfiora il break nel game d’apertura con due occasioni e successivamente lo trova portandosi in vantaggio per 3-2. Fritz però non si scompone e conquista subito il contro-break. Quando tutto sembrava pronto per il tie-break, Fritz sorprende Brooksby e chiude il set per 7-5 al secondo set point. Jenson prova a rientrare in partita, ma come già accaduto in precedenza vanifica due chance di break. Stavolta, oltre al danno, arriva anche la beffa: Taylor conquista il break del 3-1 che di fatto chiude virtualmente l’incontro. Da lì in avanti è dominio Fritz, che mette a segno un secondo break consecutivo e trionfa con un netto 6-1.