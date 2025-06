Wimbledon, Sabalenka: “Fantastico giocare con Djokovic e Sinner. La loro intensità è incredibile”

Arrivata a Wimbledon da n. 1 del mondo e da favorita per la vittoria finale, la bielorussa Aryna Sabalenka si è mostrata di ottimo umore alla stampa nella giornata riservata ai media prima dell’ìnizio del terzo Slam stagionale, prestandosi poi anche a un simpatico siparietto con Djokovic alla fine della sua conferenza stampa.

D. Abbiamo visto la tua partita evolversi negli ultimi anni. Sei stata una giocatrice a tutto campo. Come ti senti all’inizio di Wimbledon? Dopo Berlino, come vedi il tuo gioco?

ARYNA SABALENKA: Sì, la stagione sull’erba è piuttosto breve. Mi piacerebbe che ci fossero un po’ più di tornei, più opportunità, ma sono contenta del mio gioco. Sono felice di aver potuto giocare un paio di partite a Berlino, per prepararmi a Wimbledon. Ho avuto una buona settimana di preparazione.

D. Vorrei chiederti della tua sessione di allenamento con Coco [Gauff] e della conversazione che avete avuto dopo. Si è discusso molto dei tuoi commenti dopo la finale dell’Open di Francia, soprattutto negli Stati Uniti. Come hai vissuto tutta questa attenzione e il tuo rapporto personale con Coco?

ARYNA SABALENKA: Con Coco siamo sempre andate molto d’accordo. Onestamente, come ho detto nella dichiarazione e le ho scritto in un messaggio, non volevo davvero offenderla. Ero solo completamente arrabbiata con me stessa e le emozioni hanno preso il sopravvento. Ho perso completamente il controllo. Volevo dirglielo di persona, ma non ero sicura che sarebbe venuta a Berlino, quindi ho dovuto scriverle un messaggio per scusarmi e assicurarmi che capisse. Non volevo offenderla. Ovviamente lei ha tutto il mio rispetto. Lo sapeva. Lo sa. Sono felice che lei abbia detto: “Sì, va tutto bene, non preoccuparti”. Sì, come avete visto nel video, stavamo parlando, siamo a posto, siamo amiche. Spero che i media statunitensi possano andarci piano con me in questo momento.

Ho fatto quello che ho fatto. Credo di aver avuto quello che mi meritavo. È stato un momento difficile per me. Sono contenta di aver avuto un libro a Mykonos, così ho potuto distrarmi leggendo. Ho imparato la lezione. Non succederà più.

D. Qual era il libro?

ARYNA SABALENKA: “Into the Magic Shop”.

D. Com’è stato giocare con Novak e Jannik? Com’è successo? Siete stati in campo per circa mezz’ora. Ti ha dato alcuni consigli e incoraggiamenti. Com’è stato riceverli da lui?

ARYNA SABALENKA: Novak è il migliore. Prima di tutto, ho potuto giocare con lui, cosa che non tutti possono fare. Poi puoi chiacchierare con lui. Ti dà consigli sinceri.

È fantastico, sì, sentire l’opinione di una leggenda del genere. Abbiamo chiacchierato di cose che mi danno un po’ di filo da torcere. Sono davvero grata per i consigli che mi ha dato. È stata una chiacchierata di circa 30 minuti. Se dai a Novak l’opportunità di parlare, non si ferma più. Avrei voluto restare lì per quattro ore a chiacchierare. Ma tutti abbiamo i nostri impegni.

Giocare con loro è un altro livello di intensità. È fantastico vedere il loro livello. Onestamente, ho giocato con Jannik per circa, non so, 10 minuti. Ero esausta. Pensavo: “Oh, mio Dio. È proprio un altro livello”.

Dopo un’ora con Novak, ora mi sono ripresa. Avevo bisogno di un giorno di recupero. È stata un’esperienza fantastica. Quando vedi dall’altra parte della rete qualcuno come Jannik o Novak, impari da loro. Rifletti su ciò che fanno in campo. È stato fantastico per me.

D. Cosa ne pensi del fatto che per la prima volta a Wimbledon non ci saranno più i giudici di linea?

ARYNA SABALENKA: È una domanda difficile. Onestamente, non ho un’opinione precisa al riguardo, perché ho avuto esperienze contrastanti in entrambe le situazioni. Ad esempio, non ero sicura che il sistema Hawk-Eye fosse corretto. Inoltre, ho avuto un’esperienza divertente con l’arbitro che è sceso in campo e ha preso una decisione probabilmente non ottimale, non la migliore possibile. Ma credo che Wimbledon sia sempre stato con i giudici di linea, e storicamente si vedono gli arbitri lì. Quindi non lo so. Forse preferirei [che fosse rimasto] così.

Allo stesso tempo, non voglio avere quel dubbio in testa ogni volta. Mi chiedo: “Devo contestare o no?” Guardi e pensi sempre troppo, direi. Quando hai il sistema Hawk-Eye, non puoi discutere con il sistema Hawk-Eye. Qualunque cosa sia, sei d’accordo con ogni decisione, quindi probabilmente propendo più per l’Hawk-Eye.

D. Non hai più dubbi su quel sistema?

ARYNA SABALENKA: Sì, ne ho (sorride). A volte, ma non molto spesso. Vorrei che gli arbitri, l’arbitro di sedia, se vedono che l’Hawk-Eye è chiaramente sbagliato, avessero la possibilità di cambiare la decisione, forse sarebbe meglio.

D. Come concili l’idea di voler migliorare nel perdere? Mi rendo conto che sembra strano da dire. Come concili l’idea di comportarti in un certo modo o di voler comportarti in un certo modo quando perdi, ma anche di mantenere la tua intensità?

ARYNA SABALENKA: Devo dire che di solito dopo aver perso sto abbastanza bene. Cioè, riesco ad accettare la sconfitta, ovviamente. Di solito non faccio mai fatica.

È solo che quella volta [la finale del Roland Garros n.d.r.] è stata molto dura per me. Non so perché. Emotivamente ci tenevo tantissimo ed ero sconvolta per non avercela fatta. Questa volta le emozioni hanno preso il sopravvento. Ma in campo, come nelle finali o nelle semifinali, a volte posso diventare troppo emotiva. Vorrei migliorare questo aspetto. Vorrei mantenere la stessa mentalità che ho durante il torneo, perché credo di diventare troppo emotiva nelle fasi finali dei tornei a causa del mio desiderio di vincere. A volte mi travolge e posso perdere il controllo delle mie emozioni. Quindi mi piacerebbe migliorare questo aspetto nelle fasi finali del torneo.

Ma onestamente, sono piuttosto contenta di quello che mi è successo a Parigi, perché ho imparato molto. Sono riuscita a rilassarmi e ad aprirmi con me stessa, invece di ignorare alcune cose. Ne abbiamo parlato all’interno del team. Credo che abbiamo imparato qualcosa. Spero davvero che non succeda mai più.

D. Quali sono gli aspetti del tour che ritieni più stressanti dal punto di vista mentale, più faticosi durante la stagione?

ARYNA SABALENKA: Credo che tutti noi desideriamo ardentemente avere successo in questo sport, ed è questo che crea lo stress. Se vedi che il tuo sogno o il tuo obiettivo ti sfuggono, penso che sia questo a creare più stress. Per ognuno è diverso. Alcune persone semplicemente non hanno le persone giuste intorno a sé e non si sentono al sicuro e felici con le persone che le circondano. Per me, lo stress maggiore è quando voglio davvero raggiungere il mio obiettivo e vedo che non sta accadendo. È questo che crea più stress.

Per alcune persone è difficile gestire la quantità di viaggi. Siamo tutti diversi, ma per me, è come quando vedo che non sto dando il massimo e non sto ottenendo ciò che penso di meritare, ovvero vincere i titoli, o ci sto arrivando vicinissimo e poi mi sfugge. Questo è ciò che mi crea più stress.

Nel complesso, con gli anni e l’esperienza ho imparato a godermela, a godermi il viaggio, a godermi questa vita. Per me non è super, super stressante.

D. Quanto sai della tua prima avversaria qui [la canadese Carson Branstine]? Se dovessi giocare contro una giocatrice che forse non hai mai affrontato o che forse non hai nemmeno visto giocare molto, come ti prepari ad affrontarla?

ARYNA SABALENKA: So che è molto carina (ride). L’altro giorno ho aperto i social media e lei stava rilasciando un’intervista. Credo che si sia appena qualificata. Ho pensato: “Oh mio Dio, questa ragazza è bellissima”. Poi ho aperto il tabellone e ho visto che avrei giocato contro la ragazza canadese. Ho aperto il suo profilo e ho pensato: “Oh, è la ragazza bellissima”. Questo è tutto quello che so finora.

Lascio queste cose al mio team e sicuramente guarderemo le sue partite. Parleremo della tattica e di tutto il resto. Non è facile affrontare qualcuno che non hai mai visto prima e di cui non hai mai avuto la possibilità di vedere il gioco. Ma sono contenta che ora, con la tecnologia e tutto il resto, si possano guardare tutte le partite che si vogliono. So che sarò preparata per il suo tennis.

D. Petra Kvitova sta giocando il suo ultimo Wimbledon e si ritirerà agli US Open. Cosa ti viene in mente quando qualcuno pronuncia il suo nome? Cosa ti colpisce di più?

ARYNA SABALENKA: È una grande combattente. Ho avuto molte battaglie difficili con lei. È molto simpatica. Ricordo che durante il mio primo anno nel circuito abbiamo giocato molte partite insieme. Ho faticato molto contro di lei. Ci sono state molte grandi battaglie. È sempre stata gentile con me. È semplicemente una persona gentile.

È pazzesco vedere che si ritira, perché ricordo di aver giocato contro di lei quando ho iniziato. Sono un po’ triste. Quando ho visto la notizia, ho pensato: “Dai, provaci. Perché? Perché ti ritiri? Continua”.

E a questo punto è arrivato Novak Djokovic a porre termine alla conferenza stampa di Sabalenka con questo siparietto.

NOVAK DJOKOVIC: Dai. Andiamo, per favore. Stavo aspettando che tu finissi.

ARYNA SABALENKA: Ci vediamo ragazzi (risate).

Entra pure. Possiamo parlare, chiacchierare. Ci hanno chiesto di cosa abbiamo parlato dopo l’allenamento.

NOVAK DJOKOVIC: Allora, qual è la domanda?

ARYNA SABALENKA: Ci hanno chiesto di cosa abbiamo parlato dopo la nostra ora di allenamento. Prima di tutto, lasciami fare una domanda. Cosa ne pensi del mio livello di gioco? Sono brava?

NOVAK DJOKOVIC: Penso che tu abbia del potenziale. Sei una giocatrice di grande talento. Hai dei bei colpi, una buona tecnica.

ARYNA SABALENKA: Grazie.

NOVAK DJOKOVIC: Posso essere sincero?

ARYNA SABALENKA: Sì.

NOVAK DJOKOVIC: Ti manca intensità in campo. Non sei abbastanza intensa.

ARYNA SABALENKA: Davvero? È questo che mi diresti adesso?

NOVAK DJOKOVIC: Sei troppo piatta. Devi alleggerirti un po’, mettere più potenza nei colpi.

ARYNA SABALENKA: Prima questo era il mio giocatore preferito, ma ovviamente ora non più.

NOVAK DJOKOVIC: Come mi presenteresti in campo?

ARYNA SABALENKA: Il miglior giocatore del mondo.

NOVAK DJOKOVIC: Grazie. È un bel modo per iniziare una conferenza stampa.