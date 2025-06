WTA Bad Homburg: Pegula beffa Swiatek! Secondo titolo su erba per la statunitense

[1] J. Pegula b. [4] I. Swiatek 6-4 7-5

Tutti ad attendere il primo sigillo sul manto verde di Iga Swiatek, e invece, ad alzare il trofeo del WTA 500 di Bad Homburg è stata Jessica Pegula, solida dal primo istante e scaltra ad approfittare di una polacca parecchio fallosa, soprattutto in risposta. Con lo score di 6-4 7-5, la numero uno del seeding ha conquistato il suo nono titolo della carriera, diventando l’unica tennista a trionfare su tutte le superfici quest’anno.

Primo Set: Swiatek non brilla, Pegula più concreta

Swiatek non esordisce nel migliore dei modi nella sua prima finale su erba, commettendo un doppio fallo durante il primo punto del match. Nessuna conseguenza, però, per l’ex numero uno al mondo, entrata in campo con un filo di tensione rispetto alla semifinale-flash con Jasmine Paolini, dove aveva imposto un ritmo infernale dopo appena pochi scambi. L’incertezza accompagna Iga in questo complesso primo set: qualche schiaffo al volo mal eseguito, un rovescio terminato sul nastro ed un’ottima difesa di Pegula, regalano a quest’ultima il break di vantaggio a metà parziale. La polacca, sotto 5-4, riesce ad impensierire la tennista statunitense nel game che potrebbe portare la numero uno del seeding alla conquista del primo set, e dopo due ottimi incoraggianti punti di Swiatek, seguono degli errori in avanzamento di dritto che la costringono a rincorrere la nativa di Buffalo. (6-4 lo score in suo favore)

Secondo Set: Pegula punisce Swiatek al momento propizio. Suo il titolo in Germania

Il rendimento al servizio aumenta vertiginosamente, e le possibilità in risposta si riducono parecchio per le due giocatrici. Il body language di Swiatek continua a non essere positivo; sono troppi gli errori gratuiti della polacca, che quest’oggi non ha mezze misure, ricercando spasmodicamente l’ultimo filo d’erba, ma andando, spesso, ben oltre. Nel settimo game Pegula torna a pungere, e Iga riesce a salvarsi da un ipotetico break point grazie ad un fulmineo vincente lungolinea di dritto, che la toglie momentaneamente dai guai. Cinque giochi più tardi, la numero uno del seeding si rende protagonista di uno scambio eccezionale, facendo correre in avanti Swiatek con un ottimo dropshot e rimpallando il veloce dritto in diagonale della polacca, fulminata nel punto successivo da un vincente della statunitense, che porta a casa break e torneo di Bad Homburg, sconfiggendo Swiatek in due set. (6-4 7-5)