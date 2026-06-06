Roland Garros, pronostici: a Cobolli serve un’impresa contro Zverev. Ecco perché

Prima di lanciarci in un’analisi approfondita delle quote, per la finale del Roland Garros 2026, è bene capire su che direzione tarare i pronostici. Flavio Cobolli parte nettamente indietro rispetto ad Alexander Zverev, nonostante attiri grandi aspettative su di sé. Indubbiamente è una partita alla portata, che l’azzurro può giocare alla pari. Ma è innegabile che per portarla a casa abbia bisogno di una buona mano da parte del tedesco. Il Sasha visto finora, infatti, appare da cosa.

Roland Garros, pronostici: perché Zverev

Zverev è alla sua quarta finale Slam, senza averne mai vinta una. Ha sempre giocato però alla pari (Thiem allo US Open 2020) o da sfavorito (Alcaraz qui nel 2024, Sinner all’Australian Open 2025). Invece quest’anno ha la bilancia che pende pesantemente dalla sua parte. Per svariati motivi. L’esperienza, essendo più abituato a partite di questo tipo. Ma anche la consapevolezza, di avere l’occasione della vita per vincere il tanto agognato primo Slam. Oltretutto apparendo estremamente tranquillo, rilassato, come se non avesse sentore di pressione. E, non ultimo, il gioco.

Sasha finora non ha battuto top 20, è vero. Ma ha giocato con una consistenza incredibile, servendo benissimo e giocando con una continuità impressionante da fondo campo. Anche con il dritto, solitamente il tallone d’Achille. Se riuscirà a tenere questa intensità e questo ritmo da fondo anche in finale, è difficile immaginare che Cobolli possa sovvertire i pronostici di questo Roland Garros. La vittoria di Zverev, per i bookmakers, è circa 1,30 di media. Flavio non deve partire battuto, ma non sarà semplice.

Pronostici: perché Cobolli

Dove Flavio può far male? Sul dritto, se Zverev sarà in giornata storta. E cercando di variare il più possibile. Mensik in semifinale è andato spesso a rete, ha forzato il servizio, ha variato. Ma farlo è nelle caratteristiche del ceco, che è dotato di una grande battuta e gioca molto bene al volo. Cobolli, che in questo Roland Garros ha rispettato i pronostici che lo vedevano quale principale outsider, dovrà sperare in parte in qualche regalo del tedesco.

Sicuramente ha la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Da un lato. Ma dall’altro gioca per la prima volta una finale così importante. Sarà riposato, fermo da mercoledì non avendo (purtroppo) disputato la semifinale. Può aiutarlo? Forse sì, forse no, come ha detto anche lui. Di certo dovrà tentare il più possibile di uscire dal palleggio da fondo, evitando la diagonale sinistra. Più lo scambio si allunga, specie vertendo da quella parte, più aumentano le chance di Sasha. Cobolli ha le carte per provare a fare qualcosa di diverso, semmai aumentando la spinta, forzando al servizio quando possibile. Serve un’impresa, l’impressione è che non passi però del tutto da lui.