WTA Eastbourne: Joint sconfigge Eala in un match scintillante!

M. Joint b. [Q] A. Eala 6-4 1-6 7-6(10)

Accade l’inverosimile sull’erba di Eastbourne. L’australiana Maya Joint, classe 2006, ha sconfitto in un match thriller la qualificata Alexandra Eala, superando la filippina al tiebreak decisivo del terzo set, dopo aver salvato quattro match point in favore della semifinalista del Miami Open. Joint, in svantaggio per 5-2 nella lotteria del tiebreak finale, ha tirato su un incontro praticamente perso, ottenendo il suo secondo titolo in carriera, il primo in assoluto sull’erba. Con lo score di 6-4, 1-6, 7-6(10), Joint si è laureata campionessa al WTA di Eastbourne, e con Wimbledon alle porte, l’australiana potrebbe rivelarsi un’ostica avversaria per Liudmila Samsonova, sua primissima sfidante in quel di Church Road.