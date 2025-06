Ubicontest: finalmente Wimbledon. Fognini, Alcaraz e Fonseca protagonisti. Invia il tuo pronostico!

Altro giro, altro Slam. I cancelli di Wimbledon si spalancano ufficialmente, dando il via al torneo più prestigioso dell’intero calendario tennistico. Saranno due settimane intense anche per il contest di Ubitennis, durante le quali il nostro team fornirà una valanga di bonus e pronostici, partendo proprio dai cinque match di quest’oggi. Fognini, Alcaraz, Fonseca, Zverev i protagonisti assoluti di questo “Day 1” di Ubicontest versione SW19. La terza tappa è stata inaugurata soltanto pochi giorni fa, sei ancora in tempo per rientrare in corsa per la vetta del ranking, ambendo ai premi più succulenti. Scarica l’App di Ubitennis e regalati le Finals di Torino 2025.

Wimbledon, 1T: F. Fognini vs [2] C. Alcaraz (0-2)

Estro contro estro. Talento puro contro talento puro. Dal match tra Fognini e Alcaraz ci si aspettano scambi fenomenali, e anche se l’azzurro non sta vivendo affatto un buon periodo in termini di risultati, sappiamo per certo che questo è il tipo di incontro dove Fabio risveglia il suo istinto da campione, come avvenne in quell’epico tete a tete in quel di Rio de Janeiro, nel 2023. Saranno condizioni differenti, è certo. Ma perché escludere del tutto dalla battaglia Fognini? La versione God mode del Sanremese è sempre ben conservata per le occasioni speciali, e chissà che l’ex numero 9 del ranking non decida di sfoggiarla proprio quest’oggi, impensierendo – anche solo per un set – il giocatore più in forma del circuito, Carlitos Alcaraz. In ottica contest, difficilmente vedremo un quinto set, e sarebbe già miracoloso vederne un quarto. Attenzione anche al capitolo game: se Fabio dovesse entrare in una spirale fortemente negativa e Carlitos spingere particolarmente, ogni parziale potrebbe scivolar via in modo repentino…

Pronostico 0-3.

Wimbledon, 1T: J. Fearnley vs J. Fonseca (0-1)

A Indian Wells, Fonseca si è salvato per il rotto della cuffia contro Jacob Fearnley, e questa interessante sfida si riproporrà in formato Slam, a Wimbledon, casa del classe 2001 di Worcester. Joao, durante la settimana di preparazione per Church Road, ha perso di misura con Taylor Fritz, acquisendo tra Halle e Eastbourne, un buon feeling col manto verde. Ci sarà poco da fidarsi, però, del giovane inglese, il quale giocherà dinanzi al suo pubblico in una battaglia che potrebbe tranquillamente durare cinque set.

Pronostico 2-3.

Wimbledon, 1T: M. Arnaldi vs B. Van De Zandschulp (0-1)

Pronostico 3-1.

Wimbledon, 1T: A. Rinderknech vs [3] A. Zverev (0-0)

Pronostico 1-3.

Wimbledon, 1T: [8] H. Rune vs [Q] N. Jarry (1-0)

Pronostico 3-2.