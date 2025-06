Wimbledon: Medvedev che disastro! Eliminato da Bonzi. Tsitsipas costretto al ritiro

Siamo solo al day 1 del torneo di Wimbledon e le sorprese non tardano ad arrivare. Due teste di serie sono già cadute: si tratta del russo Medvedev, sorpreso in quattro set da un pimpante Bonzi; e del greco Tsitsipas, costretto al ritiro contro il francese Royer per problemi alla schiena.

B. Bonzi b. [9] D. Medvedev 7-6 (2) 3-6 7-6 (3) 6-2

Esce di scena la testa di serie numero 9, il russo Daniil Medvedev, sconfitta da un ottimo Benjamin Bonzi per 7-6 (2) 3-6 7-6 (3) 6-2 in 3 ore e 7′ di match. Una brutta prestazione per il russo, nervoso e contratto, che si è lasciato sopraffare dal tennis aggressivo del francese. Il due volte semifinalista del torneo perde all’esordio Slam con Bonzi per la seconda volta in carriera dopo il 2017, quando lo eliminò al primo turno di Parigi. Si tratta della seconda uscita consecutiva al primo turno dopo quella al Roland Garros contro Norrie.

PRIMO SET – Inizio appariscente per Benjamin Bonzi, di certo più aggressivo e convinto nelle scelte rispetto a Medvedev, ben saldo al suo possente servizio, ma non entusiasmante nello scambio, dove è sempre il francese a mettersi in mostra. Variazioni, lob e vincenti di dritto, un mix davvero intrigante per il numero 64 del ranking, che non riesce però a trovare un varco per infastidire Daniil in fase di risposta. Nel corso dell’ottavo game, Bonzi pressa e il russo commette qualche errore, allungando la durata del gioco ma non concedendo mai chance di break all’avversario. Il tiebreak da finalmente i giusti meriti al tennista francese, che domina Medvedev, conquistando la lotteria dei sette punti.

SECONDO SET – All’alba del secondo set, i due continuano a essere impeccabili nei turni di servizio, anche se Medvedev, a differenza del primo set, inizia a innervosirsi parecchio e a parlare animatamente con il box. La chiave di volta giunge nell’ottavo game, dove Meddy alza vertiginosamente il ritmo e Bonzi, per la prima volta nell’incontro, cede metri, lasciando sopravanzare il russo. Daniil strappa il servizio al francese, conquistando il secondo set per 6-3.

TERZO SET – Nel terzo set Bonzi comincia a macinare punti grazie al servizio, a differenza di Medvedev che ci litiga, commettendo in tutto quattro doppi falli. Grazie al buon rendimento con la prima palla il francese si permette un gioco più verticale, prendendo spesso la via della rete in maniera efficace. Bonzi comunque trova presto il break, già nel secondo game, ma il russo rimedia contro breakkando immediatamente (2-2). Medvedev sale di colpi a metà set, ma la partita non si sblocca, di conseguenza si arriva al tie-break. Medvedev passa subito in vantaggio con un mini break, ma è un fuoco di paglia: il francese infatti rifila un parziale di 7 giochi a 1 per chiudere il secondo set.

QUARTO SET – Nel quarto set il russo appare sfiduciato, e non fa nulla per nascondere il suo nervosismo. Il francese invece va con il pilota automatico e sembra non sbagliare più una palla. Il break arriva subito in apertura di set, a cui segue quello nel settimo che condanna Medvedev all’uscita prematura da Wimbledon. Il francese Bonzi invece avanza meritatamente al secondo turno, dopo quella che può considerarsi la vittoria più importante della carriera. Al prossimo turno attende Jordan Thompson.

🚨 Daniil Medvedev eliminato al 1^ turno di Wimbledon da Benjamin Bonzi per 7-6 3-6 7-6 6-2.



Il russo non perdeva all’esordio in un slam dal 2017 quando fu proprio il francese ad eliminarlo! ❌



Bonzi non vinceva un match a Wimbledon dal 2022 e oggi l’ha fatto contro il due… pic.twitter.com/Va4MbmDrZi — Ubitennis (@Ubitennis) June 30, 2025

L. Tien b. N. Basavareddy 7-6 (5) 6-3 6-2

E’ Learner Tien a vincere il derby a stelle e strisce contro Nishesh Basavareddy nel primo turno dei Championships, imponendosi in tre set 7-6 (5) 6-3 6-2. Prova totale di Tien che gioca un match solido al servizio e da fondo, come testimoniano i 43 vincenti contro 24 non forzati. Il primo break è per Basavareddy che sorprende il suo avversario con un tennis molto energico. Il ragazzo di origini indiane gioca un set ispirato prima di arrestarsi sul punteggio di 5-2: da lì parte la rimonta di Tien che metterà a segno un parziale di 4 giochi a 1 per portare il set al tie-break. A questo punto c’è molto equilibrio, ma un paio di errori con il rovescio costano a Basavareddy il primo set in favore di Tien.

Dopo il primo set Learner prende fiducia giocando un tennis brillante, con variazioni e ricerca degli angoli. Il secondo set Tien lo porta a casa con il break nel secondo game; mentre nel terzo i break saranno due, nel terzo e quinto gioco. L’americano adesso attende il vincente tra Rune e Jarry.

[23] J. Lehecka b. H. Dellien 4-6 6-2 6-2 7-6 (0)

Passa in rimonta il ceco Jiri Lehecka che sconfigge in quattro set, 4-6 6-2 6-2 7-6 (0), il boliviano Hugo Dellien in 2 ore e 28′. La testa di serie n.23 è stata sorpresa dal tennis centrato del boliviano che nel primo set è stato difficile da attaccare al servizio. Il break nel primo parziale giunge in chiusura, nel decimo game, che vale a Dellien il set. Dalla ripresa Lehecka ritrova il feeling al servizio e con esso ritrova la spinta da fondo campo: due break nel secondo set, e altrettanti nel terzo portano Lehecka a condurre per 2 set a 1.

Il quarto è il più equilibrato, con Dellien che ritrova spinta al servizio. Si va al tie-break dove il boliviano viene schiantato dal maggioe motore di Lehecka (7-0), che ha avuto il merito di salire di colpi durante il match. Il tennista ceco al prossimo turno affronterà l’italiano Bellucci.

V. Royer b. [24] S. Tsitsipas 6-3 6-2 (ret)

Stefanos Tsitsipas è stato costretto al ritiro durante il suo match d’esordio a Wimbledon a causa di un infortunio alla schiena, permettendo al qualificato francese Valentin Royer di avanzare al secondo turno al suo debutto ai Championships.

https://twitter.com/Ubitennis/status/1939687590535274849

Royer era in vantaggio 6-3, 6-2 contro il greco, che ha richiesto un medical timeout nel secondo set per un problema alla schiena. L’ex numero 3 del mondo Tsitsipas è apparso in difficoltà per gran parte dei 74 minuti trascorsi in campo, lottando con i movimenti e al servizio, con solo il 43% di prime palle in campo. Royer ha giocato il suo secondo match nel tabellone principale di uno Slam, dopo aver perso al primo turno al Roland Garros il mese scorso. Il francese affronterà al prossimo turno il connazionale Adrian Mannarino.

[12] F. Tiafoe b. E. Moller 6-3 6-4 6-2

Una buona prestazione dello statunitense Frances Tiafoe basta e avanza per avere la meglio sul danese Elmer Moller, sconfitto per 6-3 6-4 6-2 in 1 ora e 47′. Tiafoe non si perde in fronzoli e passa a condurre subito le operazioni con il break nel secondo game. Moller non fa in tempo a recuperarne uno che la testa di serie n.12 ne rifila un altro nel sesto, valido per il 6-3 di primo set. Nella ripresa il danese sale di colpi al servizio, e la partita infatti è godibile, combattuta.

Tiafoe allora gioca di testa, limitando gli errori e breakkando con precisone nel terzo gioco. Chiuso il secondo set 6-4 Tiafoe sprigiona tutta la sua potenza nel terzo set, dove conquista il 100% dei punti con la prima palla (13/13). I break saranno due: nel terzo e quinto game che mandano lo statunitense al prossimo turno dove affronterà Norrie.

A. Fery b. [20] A. Popyrin 4-6 1-6 6-4 4-6

Altra testa di serie caduta in questa folle prima giornata dei Championships. L’australiano Alexei Popyrin perde in quattro set, 4-6 1-6 6-4 4-6, dalla wild card britannica Arthur Fery in 2 ore e 51′. Un Popyrin fallosissimo quest’oggi come dimostrano i 53 gratuiti commessi e che non ha avuto manforte dal suo servizio, vero grimaldello del suo gioco. Il primo set va in archivio con l’unico break messo a segno da Fery nel quinto game. Nel secondo set le cose non migliorano per la ventesima testa di serie che precipita con il rendimento al servizio (0 punti vinti con la seconda palla) e subisce tre break filati dall’1-1. E non basta il rilancio di Popyrin nel quarto set – dove torna a servire come di consueto – per sperare in una inversione di tendenza. Perchè nel quarto Fery, nei panni del miglior Murray, gioca un tennis lucido e concreto, forte di un servizio che gira a meraviglia. Il break che mette la parola fine arriva nel decimo gioco e manda i titoli di coda su un match troppo brutto per l’australiano. Adesso Fery attende il vincente tra Safiullin e Darderi.