Italiani in campo martedì 1° luglio: Sinner-Nardi, Musetti, Cobolli e tanti altri. A che ora e dove vederli

Siamo giunti al day 2 di Wimbledon 2025 e ci siamo messi alle spalle una prima giornata in cui di emozioni ne abbiamo vissute tante. Dall’eliminazione, a testa alta, di Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz, fino alla deludente uscita di scena di Matteo Berrettini. Anche martedì 1° luglio, comunque, saranno tanti gli azzurri in campo. Si partirà con Lorenzo Sonego, che alle 12:00 aprirà il programma sul Court 8 contro il qualificato Jaime Faria. I due si affronteranno per la prima volta in carriera. In contemporanea, sul Court 2, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro la temibile Jessica Pegula, testa di serie n° 3 del tabellone. Proprio ai Championships, nel 2023, c’è stato l’unico precedente, che vide la statunitense imporsi in due set. Non appena si concluderà questo incontro (ore 13:30 circa), sullo stesso campo, Lorenzo Musetti affronterà l’ex top 20 Nikoloz Basilashvili, proveniente dalle qualificazioni. Due gli head-to-head, entrambi datati 2022 tra Stoccarda e Parigi, e uno score di 1-1.

Sempre verso le 13:30 sul Court 12 e sul Court 4 riprenderanno gli incontri di Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri rispettivamente contro Botic van de Zanschulp e Shintaro Mochizuki, al termine di Clara Tauson-Heather Watson ed Alex Michelsen-Miomir Kecmanovic. Alle ore 14:00 circa, dopo Chun hsin-Tseng-Aleksandar Vukic, Lucia Bronzetti scenderà in campo sul Court 5 contro Jil Teichmann. Un solo precedente, nel 2023 a Ningbo, vinto dall’azzurra. Dopo di che ci sarà l’esordio di Jannik Sinner, nel derby contro Luca Nardi, che apre l’order of play del Court 1 alle 14 (nessun testa a testa tra i due). Infine, alle ore 15:30 circa, Flavio Cobolli sarà opposto al qualificato Beibit Zhukayev sul Court 16 non appena finirà Pedro Martinez-George Loffhagen.

Italiani in campo martedì 1° luglio

Wimbledon, [Q] J. Faria – L. Sonego , Court 8, ore 12:00

, Court 8, ore 12:00 Wimbledon, E. Cocciaretto – [3] J. Pegula, Court 2, ore 12:00

– [3] J. Pegula, Court 2, ore 12:00 Wimbledon, B. van de Zanschulp – M. Arnaldi , Court 12, secondo match, non prima delle 13:30

, Court 12, secondo match, non prima delle 13:30 Wimbledon, [Q] N. Basilashvili – [7] L. Musetti , Court 2, secondo match, ore 13:30 circa

, Court 2, secondo match, ore 13:30 circa Wimbledon, [Q] S. Mochizuki – [Q] G. Zeppieri , Court 4, secondo match, non prima delle 13:30

, Court 4, secondo match, non prima delle 13:30 Wimbledon, J. Teichmann – L. Bronzetti , Court 5, secondo match, ore 14:00 circa

, Court 5, secondo match, ore 14:00 circa Wimbledon, [1] J. Sinner – L. Nardi , Court 1, ore 14:30

– , Court 1, ore 14:30 Wimbledon, [22] F. Cobolli – [Q] B. Zhukayev, Court 16, terzo match, ore 15:30 circa

Il torneo di Wimbledon, sia al maschile che al femminile, sarà trasmesso da Sky Sport, che offre un’ampia offerta con tanti canali dedicati, oltre che su NOW TV.