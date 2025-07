Daria Kasatkina e la bizzarra proposta di matrimonio

La tennista neo-australiana Daria Kasatkina ha fatto coming out ormai tre anni or sono, nel 2022, annunciando la relazione con la pattinatrice artistica russa Natalia Zabiianko. Di recente, la numero 18 del ranking, ha ufficialmente proposto alla sua compagna di sposarsi, e in un’intervista rilasciata a Tennis Channel, Daria ha rivelato i divertentissimi dettagli dell’accaduto.

Durante il suo compleanno, l’amica e connazionale Daria Saville ha regalato a Kasatkina un anello, che l’australiana ha subito indossato, ringraziandola per il dono ricevuto. Ciò che è accaduto dopo, però, è davvero singolare. Durante i festeggiamenti, Kasatkina ha deciso di avanzare la proposta di matrimonio alla fidanzata Natalia, inginocchiandosi ed utilizzando lo stesso anello regalatole da Saville!

Poco dopo, la connazionale si è avvicinata all’ex russa, dicendole: “Non ti è piaciuto così tanto il regalo, te l’ho dato appena un’ora fa”. Ridendo, Kasatkina ha replicato: “Ma no Dasha, anzi grazie mille. Questo era il momento perfetto!”