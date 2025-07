Italiani in campo mercoledì 2 luglio: Darderi, Bellucci, Paolini e doppio maschile. A che ora e dove vederli 

A cura di Enrico Picone

Wimbledon, giorno 3. Gli italiani tornano in campo sull’erba dell’All England Club nell’appuntamento valido per il secondo turno (primo del doppio) del Major londinese, che ha già visto avanzare il numero 1 al mondo Jannik Sinner, uscito vincitore dal derby con Luca Nardi (6-4, 6-3, 6-0). Eliminato al primo turno invece l’altro top ten azzurro Lorenzo Musetti (che nella scorsa edizione aveva raggiunto la sua prima semifinale Slam) arresosi all’ex numero 16 Atp (ora n. 108) Nikoloz Basilashvili (2-6, 6-4, 5-7, 1-6): il georgiano raggiunge dunque Lorenzo Sonego, già reduce dal successo su Jaime Faria (6-3, 6-4, 6-2), all’incontro di giovedì 3. L’agenda Italtennis del 2 luglio mette invece in programma i match di Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini e del tandem azzurro Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Dopo il debutto vincente su Roman Safiullin, superato in cinque set (7-6(3), 1-6, 6(2)-7, 6-3, 6-1), il campione di Marrakech sfiderà il britannico Arthur Fery nell’ultimo incontro previsto sul campo 2.

L’azzurro classe 2001, che all’esordio ha sconfitto in rimonta il britannico Oliver Crawford (6(2)-7, 6-3, 6-4, 6-4), contenderà il passaggio al terzo turno al ceco numero 24 Jiri Lehecka: i due si affronteranno per la prima volta in carriera sul campo 12, dopo i match Fonseca–Brooksby e Zarazua–Anisimova. Quanto alla numero 1 d’Italia, che al debutto ha rimediato al brutto avvio di gara con Anastasija Sevastova (2-6, 6-3, 6-2), il programma di giornata prevede la sfida contro la russa Kamilla Rakhimova, che ha già sfidato e sconfitto nel 2022 al W100 spagnolo di Les Franqueses del Valles (unico precedente, 6-3, 6-2): appuntamento sul campo 3 dopo Tomova–Kartal e Rublev–Harris. Bolelli-Vavassori affronteranno alle ore 11 sul campo 9 la coppia formata dall’uruguayano Ariel Behar e dal belga Joran Vliegen.

Italiani in campo mercoledì 2 luglio

Tabellone singolare maschile

Darderi- Fery – 2° turno, campo 9, non prima delle ore 16 (quarto incontro in programma).

Bellucci-Lehecka – 2° turno, campo 12, non prima delle ore 15 (terzo incontro in programma).

Tabellone singolare femminile

[4] Paolini-Rakhimova – 2° turno, campo 3, non prima delle ore 15 (terzo incontro in programma).

Tabellone doppio maschile

Bolelli-Vavassori/Behar- Vliegen – 1° turno, campo 9, ore 11.

Wimbledon, day 3 – tutte le quote

Darderi-Fery

Goldbet: 1.98-1.80

Sisal: 1.95-1.85

Lottomatica: 1.98-1.80

Bellucci-Lehecka

Goldbet: 4.40-1.20

Sisal: 4.00-1.25

Lottomatica: 4.40-1.20

Paolini-Rakhimova

Goldbet: 1.15-5.25

Lottomatica: 1.12-6.00

Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen

Goldbet: 1.40-2.85

Sisal: 1.38-2.90

Lottomatica: 1.40-2.85