Ubicontest: altro upset in vista? Partecipa e vinci fantastici premi!

Le prime due folli giornate di Wimbledon sono ufficialmente andate in archivio. Una moria di teste di serie ha invaso Church Road, e qualche amara sorpresa è spettata – purtroppo – ad alcuni dei nostri azzurri, tra cui Lorenzo Musetti, eliminato in quattro set dal georgiano Basilashivili. Questo trambusto ha scosso parecchi dei pronostici dell’Ubicontest, anche quelli più “safe”. Nel “Day 3” di SW19 tornerà protagonista così come nel contest di Ubitennis, Carlitos Alcaraz, impegnato col giovane inglese Tarvet, attualmente – pensate – numero 733 del ranking mondiale. Assieme al match del murciano, saranno pronosticabili anche gli incontri di Fritz, Norrie e Sabalenka!

Wimbledon, 2T: [5] T. Fritz vs G. Diallo (0-0)

Il classe 2001 di Montreal, Gabriel Diallo, si è fatto prepotentemente largo negli ultimi mesi, rientrando nella top 50 mondiale. Il canadese ha iniziato la sua stagione sull’erba portando a casa il trofeo di S-Hertogenbosch, e non sfigurando affatto tra Londra e Maiorca. Con Fritz sarà una prova durissima, ma quest’edizione di Wimbledon sembra più imprevedibile che mai, e il ventitreenne, dotato di un gran servizio e un ottimo dritto in progressione, ha le carte in regola per rovinare i piani di Fritz. Attenzione al numero di set, non sarà così facile chiudere in tre parziali per Taylor.

3-1.

Wimbledon, 2T: [2] C. Alcaraz vs [Q] O. Tarvet (0-0)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, 2T: [1] A. Sabalenka vs M. Bouzkova (2-1)

Pronostico 2-0.

Wimbledon, 2T: C. Norrie vs [12] F. Tiafoe (1-2)

Pronostico 2-3.