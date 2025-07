Wimbledon, coach Chiappini: “Bellucci ha doti esplosive pazzesche, non sono sorpreso dal risultato”

Una giornata uggiosa, diventata solarissima per il tennis italiano. A brillare Mattia Bellucci che elimina la testa di serie n. 23, Jiri Lehecka. Il ceco aveva fatto fatica nel primo turno, alla fine ha subito il martellamento dell’italiano, strepitoso al servizio e molto lucido mentalmente.

A parlare del successo è il suo allenatore Fabio Chiappini: “E’ stata una giornata bella, soddisfacente! Mi ha abituato a restare con i piedi per terra malgrado oscillazioni abbastanza ampie. Sono contento, ma non sorpreso, perchè Mattia ha grandi qualità esplosive e contro questi tipi di giocatori che servono bene si trova a suo agio. Dobbiamo restare con i piedi per terra”.

Eppure, il direttore di ubitennis.com Ubaldo Scanagatta lo ha visto saltellare abbastanza: “Era un modo per scaricare la tensione”, ironizza. Ma qual è stata la chiave della partita: “Ha giocato molto serenamente. Avevamo un piano di gioco e lo abbiamo tenuto fino alla fine. Quando ha servito per il match era molto emozionato e non ha retto. Poi si è scaricato nel turno di servizio di Jiri e ha subito ottenuto quel parziale di 8-0 che gli è valso il passaggio del turno”.

Adesso sulla strada dell’azzurro ci sarà Cameron Norrie: “E’ anche lui un mancino. L’abbiamo visto a Eastbourne e non era in forma. Qui è un altro giocatore. Dobbiamo rimanere focalizzati sui nostri obiettivi”.

Poi Fabio Chiappini torna sul successo su Lehecka: “So che si trova bene con i giocatori che servono forte e lo fanno pensare poco. Esaltano le caratteristiche esplosive. Mattia nn mi sorprende molto perchè ha delle qualità uniche. Dobbiamo migliorare sulla professionalità dentro e fuori dal campo. È sulla buona strada ma non lo mollo di un centimetro“.

Il servizio è davvero una grande arma per lui: “Riesce a servire sotto i 210km/h perchè ha una grande dote. E’ un ottimo lanciatore e salta tantissimo. Il suo servizio è importante, ma noi non gli abbiamo insegnato nulla“.