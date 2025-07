Wimbledon, day 3 LIVE: in campo Fonseca, più tardi Paolini, Alcaraz e Bellucci

Set Fonseca Torna avanti Fonseca contro Brooksby: suo il terzo set, 6-2

Bolelli-Vavassori avanti In campo il doppio Bolelli-Vavassori: gli azzurri hanno vinto 7-6(5) il primo set contro Behar-Vliegen, e sono 4-4 nel secondo

Secondo set: Brooksby 7-5 Jenson Brooksby pareggia i conti sul Court 12: 7-5 il secondo set con Fonseca

Sabalenka-Bouzkova, primo set in corso Sul Centre Court il programma è iniziato con il duello tra Aryna Sabalenka e Marie Bouzkova: 4-3 per la bielorussa senza break nel primo set

Fonseca avanti Joao Fonseca è avanti sul Court 12 contro Brooksby: 6-4 a suo favore il primo set, 2-2 nel secondo

Cari amici di Ubitennis, benvenuti al terzo giorno di diretta scritta di Wimbledon. In campo come primo match Joao Fonseca, toccherà poi a Paolini, Darderi e Bellucci tra gli italiani. Carlos Alcaraz secondo match sul Center Court, non prima delle 16.30 italiane. Una giornata uggiosa rispetto ai primi due caldissimi giorni, e la pioggia ha rinviato l’inizio delle partite, ma ora ci siamo.