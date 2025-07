Wimbledon, Gauff in lacrime: “Sto cercando di essere positiva, non mi piace perdere. Voglio fare bene allo US Open”

A nessuno piacere perdere, specialmente a Coco Gauff, scossa dalla sconfitta – inaspettata – al primo turno con Dayana Yastremska. La statunitense, dopo il positivissimo swing europeo su terra battuta e la conquista dello Slam parigino, ha subito un netto calo di rendimento sul manto erboso, uscendo immediatamente di scena sia a Berlino che a Church Road. Non è riuscita a trattenere le lacrime, Coco, durante la conferenza stampa, dove ha mostrato tutta la delusione per la prematura eliminazione nel terzo Slam dell’anno, rimandando i sogni a Flushing Meadows, dove spera di riscattarsi. Ecco cos’ha detto Gauff dopo il match con Yastremska.

D. Quanto di tutto questo è dovuto al fatto che l’erba non è l’ambiente ideale per te e quanto al fatto che sono state settimane infernali dopo Parigi?

Coco Gauff: “Credo un po’ di entrambe le cose. Non lo so. Credo che mentalmente fossi un po’ sopraffatta da tutto quello che è successo dopo, quindi non ho avuto abbastanza tempo per festeggiare e anche per tornare in gara.

Ma è la prima volta che, dopo una vittoria, devo giocare a Wimbledon. Ho imparato molto su cosa farei o non farei di nuovo. Ma sì, anche lei ha giocato benissimo. Ho visto il tabellone e sapevo che sarebbe stata una partita difficile per me. Credo di averla affrontata sulla terra battuta e penso che quella superficie mi si addica un po’ di più. È stata comunque una partita difficile in tre set. Sì, sapevo che oggi sarebbe stata dura. Ho avuto delle possibilità, ma sì, è andata così”.

D. Hai detto che hai imparato qualcosa su cosa potresti fare diversamente. Ovviamente sei appena uscito dal campo, ma cosa ti è rimasto impresso immediatamente di ciò che avresti voluto fare diversamente?

Coco Gauff: “Sì, penso che se dovesse ricapitare con l’Open di Francia, direi se giocherei di nuovo a Berlino o no, solo perché mi sono allenata solo due giorni. Non lo so, mi sembra che per la superficie avrei dovuto giocare più partite. È come completare il puzzle. Non mi piace giocare la settimana prima. È un cambiamento rapido, quindi penso che sia meglio allenarsi di più e magari giocare a Bad Homburg o a Eastbourne.

Penso che quando si ripresenterà l’occasione, se si ripresenterà, affronterò la situazione in modo diverso. Non credo nemmeno che sia stato tutto questo. Come ho detto, Dayana ha giocato benissimo. Mi è sembrato di non giocare male in alcuni punti e lei ha fatto dei vincenti.

Sì, quindi penso che sia una combinazione di tutto. Ma credo che questo torneo per me si basi anche sul mio incontro di primo turno e sul mio sorteggio, e avere una giocatrice che sa colpire la palla così bene come lei è sicuramente difficile”

D. C’è qualcosa che pensi di poter risolvere in minima parte per rendere l’erba più adatta a te?

Coco Gauff: “Sì, sicuramente servendo meglio. Quando riesco a servire bene, e in alcune partite l’ho fatto, è sicuramente una minaccia in più. Credo di non aver servito bene.

Ovviamente devo essere in grado di contrastare il servizio e di essere aggressiva come lei a volte. Credo che si tratti solo di cambiare un po’ il mio stile di gioco, il che è difficile, perché per me è come se mi avvicinassi alla terra battuta e giocassi in questo modo per tutta la durata della stagione sulla terra battuta, sei o otto settimane, o non lo so. Poi, quando passo al duro, sento che non devo cambiare così tanto, ma devo comunque adattarmi un po’.

So che sull’erba è così. Mi sembra di capire che nel tempo in cui la ritrovo, è già ora di giocare. È difficile, ma non lo so. Ho fiducia che se riuscirò a fare questi aggiustamenti, potrò fare bene qui. Voglio davvero fare bene qui. Non sono una persona che vuole fare il passo più lungo della gamba all’inizio della sua carriera, ma devo assolutamente fare dei cambiamenti se voglio avere successo qui”.

D. So che sei concentrata su te stessa. Ci sono state molte teste di serie sia in campo maschile che femminile che hanno perso. Eri consapevole di questo?

Coco Gauff: “Mi sembra che storicamente a Wimbledon ci siano sempre tanti sconvolgimenti nei primi turni, a dire il vero. Penso che sia sempre un tema. Direi che la maggior parte delle teste di serie ha un rapido passaggio al Roland Garros, e poi si passa una lunga stagione sulla terra battuta, e poi si deve arrivare e cercare di adattarsi all’erba. Alcuni giocano la settimana prima. Credo che Pegula abbia vinto sabato. È stata fortunata a trovarsi da questa parte del tabellone per giocare martedì. Non è una cosa facile e veloce. Se poi si va in fondo al Roland Garros, ci si chiede se sia il caso di affrettarsi a giocare quella settimana o se sia il caso di prendersi del tempo e giocare la settimana prima. È una cosa complicata. Sembra che Carlos e Novak siano gli unici a capirlo. Anche lui ha avuto un incontro difficile al primo turno. Sì, penso che sia solo una combinazione di tutto. Non so se siano solo le condizioni di quest’anno. Credo che questo Slam sia il più incline a subire sconvolgimenti a causa della rapida inversione di tendenza rispetto alla terra battuta“.

D. Molti ritengono che uno dei tuoi punti di forza sia il fatto che, pur essendo ancora giovane, riesci a mettere le cose in prospettiva. Sei appena uscito dal campo dopo una sconfitta, ma puoi fare un passo indietro e guardare al tuo swing europeo in generale, mettendolo in prospettiva? Cosa ne pensi in generale?

Coco Gauff: “Sto cercando di essere positiva. Dopo la partita ero sicuramente in difficoltà nello spogliatoio. Non mi piace perdere.

Sì, credo che per me la cosa principale sia che la mia squadra e tutti mi diranno: “Hai fatto bene al Roland Garros, non essere così arrabbiata, cose del genere”. Non mi piace molto perdere. Non so, mi sento un po’ delusa per come mi sono presentata oggi. Sento che avrei potuto essere un po’ migliore nei momenti difficili dei tie-break, soprattutto dopo il Roland Garros, dove mi sembrava di aver imparato molto in quei tie-break. Ovviamente non ho intenzione di soffermarmi troppo a lungo su questa situazione, perché voglio fare bene allo US Open. Forse perdere qui al primo turno non è la cosa peggiore del mondo, perché ho tempo per resettare. Fa decisamente schifo”.