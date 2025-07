Hurkacz si è operato ancora al ginocchio: “Stavolta tornerò in campo solo quando sarò pronto al 110%”

Hubert Hurkacz, reduce dai 12 mesi più difficili della carriera, in mattinata ha annunciato sui propri canali social di essersi sottoposto ad un intervento al ginocchio. Il polacco, attualmente sprofondato al numero 39 del ranking mondiale, si era infortunato per la prima volta al ginocchio nel 2024, proprio a Wimbledon, nel corso del match di secondo turno contro Arthur Fils. Hubi, però, in quel caso, aveva decisamente forzato i tempi del rientro in campo, senza mai recuperare davvero dall’infortunio: stavolta il talento polacco – come ha infatti sottolineato nel comunicato – ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per guarire e per ritrovare la migliore condizione.

“Nelle ultime settimane ho dovuto affrontare diversi problemi al ginocchio, tra cui dolore, accumulo di liquidi e altre complicazioni che hanno reso difficile allenarmi e competere – ha comunicato Hurkacz -. Dopo aver valutato diverse opzioni, abbiamo deciso che un’artroscopia – operazione effettuata lunedì scorso – fosse la soluzione migliore. Durante l’intervento è stata rimossa la membrana sinoviale infiammata che causava il dolore e i relativi problemi. Un enorme grazie al dottor Bartłomiej Kacprzak, che ha eseguito l’operazione. Adesso comincerò il percorso di recupero e tornerò in campo solo quando sarò pronto al 110%.

Grazie di cuore a tutti per il supporto, significa molto per me, non vedo l’ora di tornare in campo. Auguro a tutti un fantastico Wimbledon! Quest’anno lo guarderò dal divano” – ha concluso il polacco.