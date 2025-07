Wimbledon, Bronzetti: “Peccato per il secondo set. Ho giocato una buona partita”

La sconfitta fa male, ma Lucia Bronzetti esce dal Campo 14 di Wimbledon con la consapevolezza di non essere poi così lontana. Mirra Andreeva, l’ha battuta in due set – 6-1 7-6 – ma è proprio in quel secondo parziale, lottato punto su punto, che la romagnola ha ritrovato qualcosa di sé. “Peccato per il secondo set”, ammette con la voce bassa ma lucida, “nel complesso ho fatto una buona partita. È mancata un po’ di condizione nei momenti importanti, ma resta una buona prestazione in vista del futuro”.

“Sapevo dove metterla in difficoltà”

Non è la prima volta che incrocia la giovane russa, e ormai Lucia ha imparato a leggere il suo tennis con occhio critico. “Mi piace giocarci contro, è una giocatrice con grandi qualità: si muove bene, sbaglia poco”, spiega. “Ma come velocità di palla mi sentivo dentro il match, sentivo di aver trovato la chiave giusta, soprattutto quando le mettevo pressione sul dritto”.

Quasi una lezione tattica, costruita con pazienza e lavoro nei giorni precedenti. “Quando ho seguito il piano di gioco, sono riuscita a giocarmela. Il problema è stato farlo sempre, nei momenti cruciali”.

Rimpianti? Due

Il tie-break perso 7-3 che ha chiuso la partita, paradossalmente, non è il punto in cui Lucia recrimina di più. “Lì ho meno rimpianti. Forse ne ho qualcuno di più quando sono andata a servire per chiudere il set sul 5-3, o sul 30-40 quando avevo palla break per il set point. Avevo una palla facile, un dritto da spingere, e l’ho sbagliato”.

È lì che si sente ancora il peso della fiducia incerta, di un’autostima che sta tornando ma non è ancora al massimo. “Le prossime volte avrò una consapevolezza in più. L’obiettivo di queste settimane era proprio questo: ritrovarmi, riscoprire cosa so fare. Ho lavorato tanto per rimettere in campo le mie qualità”.

Wimbledon chiude un capitolo, ma l’estate non aspetta. “Adesso mi sposto sulla terra rossa, forse Bstaad”, annuncia, guardando già oltre. “Queste partite qui a Londra sono state belle partite, ben giocate. Servivano per ricostruire fiducia e continuità. Adesso vediamo cosa succede nel prosieguo della stagione”.