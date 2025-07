Wimbledon, Fonseca: “Il mio più grande miglioramento è la mentalità. Jarry è un’ispirazione”

Joao Fonseca non smette di stupire. Dopo aver battuto Jacob Fearnley, infatti, il talento brasiliano ha superato al secondo turno anche Jenson Brooksby, uno dei tennisti più in forma delle ultime settimane, regalandosi l’incontro con Nicolas Jarry. Al termine dell’incontro il classe 2006 è intervenuto come di consueto in conferenza stampa, rilasciando alcune dichiarazioni molto interessanti. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

D: Sei l’uomo più giovane ad aver raggiunto il terzo turno a Wimbledon dal 2011. Cosa significa per te? Quanto sei impressionato dai progressi che stai facendo?

Joao Fonseca: “Bene, grazie a tutti per essere venuti. Penso che sia un aspetto per cui essere orgoglioso di me stesso sicuramente. Sono molto fiero di me stesso e anche del modo in cui ho giocato. È una grande opportunità essere qui e giocare questo fantastico torneo. Quindi sono davvero contento del modo in cui sono cresciuto su questa superficie, mi sto evolvendo“.

D: Al prossimo turno ci sarà un derby sudamericano. Come pensi che sarà l’atmosfera con i tifosi brasiliani e quelli cileni?

Joao Fonseca: “Conosco i tifosi cileni, sono molto rumorosi come i brasiliani. Sarà bello. Nico (Nicolas Jarry, n.d.r.) è una bella persona e un buon giocatore. Ha un servizio davvero buono, sta giocando bene sull’erba. Sarà una nuova esperienza, ma sarà bello. Al momento sono al terzo turno, quindi me la voglio godere, giocare il mio miglior tennis e spero di poter andare al quarto. Ogni tanto con lui quando passiamo del tempo insieme parliamo. I suoi figli sono spesso ai tornei. È di grande ispirazione quello che ha fatto nella sua carriera“.

D: Com’è cambiata la tua vita dopo aver vinto le Next Gen ATP Finals? Ho notato che lì andavì più avanti, mentre oggi giochi più indietro. Volevo capire come è cambiato il tuo gioco sull’erba.

Joao Fonseca: “Direi che dopo i tornei indoor, l’anno scorso, ho lavorato molto per il mio miglioramento e per andare di più a rete, lavorando di più sull’approccio. Sto migliorando molto. Probabilmente dopo le Next Gen sono cambiate molte cose anche per il fatto che ho vinto, per aver vinto il primo titolo a Buenos Aires. Prima ero 150 al mondo e oggi sono 50. Sono molto fiero di me stesso. Devo ancora capire cosa sta succedendo, le persone mi stanno conoscendo e si stanno creando più aspettative. Allo stesso tempo amo essere nel circuito, giocare nuovi tornei contro grandi giocatori. La cosa più importante è evolvere come persona e come atleta“.

D: Negli ultimi 12 mesi, qual è stato il più grande miglioramento nel tuo gioco? E come lo hai raggiunto?

Joao Fonseca: “Penso che il mio più grande miglioramento è stata la mentalità. Arrivo dagli juniores, è il primo anno pieno da professionista. La mentalità di un professionista è differente. Alcune volte giochi il tuo miglior tennis e perdi la partita perché l’altro giocatore trova il modo di giocare meglio i punti importanti”.