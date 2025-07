Wimbledon, Sabalenka consiglia Zverev: “Deve parlarne. Se lo tieni dentro, ti distrugge”

Nel corso di questi primi giorni di Wimbledon 2025 hanno fatto rumore le parole di Alexander Zverev sulla solitudine che prova in questo momento. A tal proposito, anche la stessa Aryna Sabalenka è stata pungolata nel corso della conferenza stampa post successo contro Marie Bouzkova sull’argomento. La n° 1 del mondo si è aperta sul tema e ha dato anche un consiglio al collega. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

D: Ho una domanda per te relativa a questo Wimbledon. Abbiamo parlato molto delle sorprese e degli ‘upset’. Tu sei la n° 1 del seeding. È qualcosa che ti condiziona il fatto di non poter essere mai sicura?

Aryna Sabalenka: “Onestamente è triste vedere tutte queste sorprese nel torneo e in entrambi i tabelloni, sia maschile che femminile. Io sto solo cercando di concentrarmi su me stessa. Ovviamente sono a conoscenza di tutti questi upset. Penso che sia davvero importante concentrarsi su sé stessi e fare un passo alla volta, senza guardare troppo il tabellone. Questo è ciò che potrebbe crearti nervosismo e tanti dubbi. Io sto solo provando a fare un passo alla volta. Come ho già detto so se sono concentrata e so che sto avendo la mia possibilità in ogni partita”.

D: È il sogno di tutti i giocatori giocare sul Centre Court. Quali sono le tue emozioni quando ci entri? È diverso da come era negli anni precedenti?

Aryna Sabalenka: “È tanto spettacolare come lo è sempre stato. Devo dire che è davvero bellissimo. Dal momento in cui aprono le porte e entri in campo capisci quanto sia bellissimo. In quel momento cerco solo di non pensarci, cerco solo di concentrarmi su quello che devo fare in partita. Ma quando il match finisce … Proprio adesso sto pensando al momento in cui entro in quel campo. È un sogno per ogni giocatore. Non sono tesa quando ci entro devo dire“.

D: Alexander Zverev ha fatto un’incredibile conferenza stampa l’altra sera in cui ha detto di sentirsi solo dentro e fuori dal campo. Tu hai dovuto superare molti ostacoli nella tua carriera. Cosa suggeriresti? Qual è la migliore chiave per risolvere il problema?

Aryna Sabalenka: “Io ho avuto un terapista per cinque anni della mia carriera, ho smesso di andarci credo nel 2022. In realtà è folle sentire queste cose da qualcuno come Alexander che è circondato dalla sua famiglia. Credo che sia molto importante parlare apertamente di tutto ciò che uno sta affrontando, specialmente se hai la tua famiglia, puoi parlare di tutto. Penso che sia molto importante parlare di quello che si passa perché se ce lo si tiene dentro, questo ti distrugge“.

“Credo che debba aprirsi a chiunque gli sia vicino. Non appena inizi a parlare dei tuoi problemi, cominci a realizzare tante cose e questo ti aiuta a risolverli. Deve solo essere più aperto, non solo con sé stesso ma anche con la famiglia, con il team. Io e il mio team parliamo molto. È per questo che non ho bisogno del terapista, perché ho il mio team. Possiamo parlare di qualsiasi cosa e so che non mi giudicheranno mai. Lo accetteranno e ci lavoreremo. Questo è il miglior consiglio che posso dare a Sascha“.