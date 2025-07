Kyrgios a sorpresa: “Sinner avrà una carriera migliore, ad Alcaraz piacciono troppo le donne”

Probabilmente non seppellirà mai l’ascia di guerra, ma forse ora è un po’ meno affilata. Gli endorsment per Jannik Sinner non si contano neanche, ma l’ultimo arriva da un insospettabile: Nick Kyrgios. L’australiano, recentemente silurato dalla BBC come commentatore, non è mai stato tenero con l’azzurro senza perdere occasione di attaccarlo oltre ogni limite consentito, soprattutto in merito al caso doping che ha visto coinvolto l’attuale numero uno al mondo.

Al di là delle antipatie personali, i risultati parlano chiaro e l’unico ostacolo al monopolio di Jannik Sinner è quel Carlos Alcaraz con cui sembra doversi dividere il palcoscenico tennistico nei prossimi anni. Questa è una realtà a cui anche Kyrgios deve sottostare, con il finalista di Wimbledon 2022 che nel confronto, in ottica futura, tra le carriere dell’altoatesino e del murciano indica quella del nemico giurato: “Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz perchè a Carlos piacciono le donne, potrebbe distrarsi e potrebbe festeggiare troppo, mentre Sinner sarebbe un po’ più concentrato”.

E’ dello stesso avviso anche l’altro protagonista del podcast, con Patrick Moratoglou che analizza nel dettaglio in quale aspetto differiscono i primi della classe del tennis mondiale: “Sinner è più continuo e la sua regolarità fa parte della sua mentalità. Se guardi alla stagione, Alcaraz sta perdendo più partite di Sinner, e se ci pensi, non dovrebbe essere cosi. Perchè? Perchè a volte sembra che non sia nella partita, ha alti e bassi, mentre Sinner è costante”.