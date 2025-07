Ubicontest: cinque match che scottano. Riuscirai a conquistare la vetta della terza tappa?

Sembrava essere la giornata più anonima e scontata di tutte – la scorsa – in quel di Church Road, ma un trentaseienne alto 198 centimetri ha scombinato i piani di moltissimi utenti dell’ubicontest che avevano – giustamente – fatto all-in su Jack Draper. Speriamo non abbiate passato un brutta nottata a causa di Cilic e del suo upset, ma se così fosse, tranquilli. Ci sono ben cinque nuovi pronostici già disponibili sull’App Ubitennis, e come al solito, ci teniamo a ricordarvi che nel contest non trionferanno soltanto i più bravi ma anche i più “fedeli”. Date un’occhiata ai badge sulla sezione “profilo”: inviate pronostici a più non posso e potrete avere accesso a fantastici biglietti per i tornei più importanti del mondo.

Wimbledon, 3T: M. Bellucci vs C. Norrie (0-0)



Che il derby mancino abbia inizio. L’estro e la sana follia dell’azzurro andranno a scontrarsi con la pulizia di gioco del beniamino di casa, Cameron Norrie, che ha fatto fuori Tiafoe nell’ultimo turno. L’inglese sbaglia poco ed ha un gran feeling con l’erba di SW19, ma Mattia arriva in pompa magna, forte di una prestazione deliziosa contro Jiri Lehecka. Serve costanza e la solita buona dose di coraggio per battere il britannico, favorito dai pronostici contro il mancino tricolore. Due modi d’interpretare il tennis in maniera diametralmente opposta, e questa differenza di stile scaturirà – probabilmente – un grande equilibrio. Non è da escludere un incontro lungo e travagliato, e chissà un quinto set-drama.

Pronostico 3-2.

Wimbledon, 3T: J. Struff vs C. Alcaraz (1-3)

Pronostico 0-3.

Wimbledon, 3T: N. Jarry vs J. Fonseca (0-0)

Pronostico 1-3.

Wimbledon, 3T: L. Darderi vs J. Thompson (0-0)

Pronostico 2-3.

Wimbledon, 3T: T. Fritz vs A. Davidovich Fokina (2-3)

Pronostico 3-2.