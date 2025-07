Wimbledon, day 6 LIVE: in campo Cobolli e Cocciaretto, nel pomeriggio Sinner e Sonego

Match interrotti per pioggia Piove a Londra: partite interrotte dopo meno di un’ora di gioco. Cobolli avanti 6-2 1-0 e servizio (ma 15-30) contro Mensik, mentre Cocciaretto insegue Bencic dopo aver perso 6-4 il primo parziale

Set Bencic La svizzera conquista 6-4 il primo set contro Elisabetta Cocciaretto, che perde il primo parziale del suo torneo

Set Cobolli Gran primo set del romano, che domina 6-2 il primo set con Jakub Mensik e parte alla grande

In campo Cobolli e Cocciaretto Inizia la sesta giornata con due azzurri subito in campo

Amici di Ubitennis buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con il racconto LIVE della giornata da Wimbledon. In campo quattro italiani: Cobolli sfida Mensik, Cocciaretto affronta Bencic, per Sinner c’è Martinez, mentre Sonego se la vedrà con Nakashima. In campo anche Djokovic – a caccia della vittoria n. 100 a Wimbledon – Swiatek-Collins, Andreeva e la campionessa in carica Krejcikova.