Wimbledon, il programma di domenica 6 luglio: Alcaraz-Rublev in “serale” sul Centrale

Quella che una volta era la “sacra” domenica di mezzo consacrata al riposo dei campi e dei residenti di Wimbledon assaliti dal traffico e dalle folle per tutte le giornate del torneo è diventata la prima giornata di ottavi di finale dei tabelloni di singolare. Nessun italiano in campo, ma comunque non mancano le partite interessanti.

Sul Centrale si inizierà come al solito alle 13.30 locali (le 14.30 in Italia) con la britannica Sonay Kartal che affronta Anastasia Pavlyuchenkova, seguita da Aryna Sabalenka che se la vede con Elise Mertens. Il match “serale” è riservato a Carlitos Alcaraz e Andrey Rublev che si contendono l’accesso ai quarti di finale nella parte più bassa del tabellone maschile. A Wimbledon ufficialmente c’è una sola sessione al giorno, ma l’inizio del gioco fissato nel primo pomeriggio e i 20 minuti di pausa tra un match e l’altro spingono spesso l’ultimo match serale in una fascia molto simile a quella della sessione serale, con immenso gaudio della BBC che così può trasmettere tennis in diretta in prime time.

Sul Campo n. 1 come al solito si inizierà mezz’ora prima, alle 13 locali (le 14 in Italia) con Taylor Fritz e Jordan Thompson, seguiti da Nicolas Jarry e Cameron Norrie. Il programma si concluderà con il match femminile tra Amanda Anisimova e Linda Noskova.

Qui sotto il programma completo (l’orario indicato è quello locale di Londra, che è un’ora indietro rispetto all’Italia):