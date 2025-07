Wimbledon, Raducanu: “Si gioca per questi momenti, per competere con i migliori”

Nemmeno un’ottima prova di Emma Raducanu è stata sufficiente per neutralizzare lo strapotere di Aryna Sabalenka. Eppure l’inglese, travolta dal calore del pubblico, si è trovata in vantaggio di break in entrambi in set, rimontata però dalla numero uno al mondo. Un’occasione per mettersi in mostra e tornare alle posizioni del ranking che più le si addicono, sperando di ritornare tra le 10 più forti al mondo. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa.

D. Hai detto che volevi colmare il divario con i top player. Una partita come questa le dimostra che sei sulla strada giusta?

Emma Raducanu: “Sì, è così. Mi dà fiducia, perché credo che prima il problema fosse che mi sentivo come se stessi a un passo dalla vetta. Un match del genere, in cui ho avuto occasioni in entrambi i set, mi dà fiducia. Allo stesso tempo, è molto difficile da accettare in questo momento”.

D. Il fatto di aver affrontato la n. 1 del mondo così da vicino deve darti fiducia in vista della stagione americana sui campi duri e degli US Open?

Emma Raducanu: “Mi dà la certezza di non essere così lontana come forse pensavo prima del torneo. Penso che prima, quando giocavo contro le top-5, la sconfitta era piuttosto netta. Quindi credo che oggi spingere Aryna verso il Top mi dia fiducia. Ma allo stesso tempo sento che l’erba per me è un’ottima superficie. In questo senso è un po’ un livellatore. Perciò penso che portare il livello su una superficie diversa, dove in America c’è molta più vivacità, sia di per sé un’altra sfida”.

D. Cosa diresti in termini di aspetti positivi per te, riguardo il match di oggi?

Emma Raducanu: “Il lato positivo è stato che ero in grado di affrontarla da vicino. Prima dell’incontro, mi sentivo più fiduciosa rispetto alle precedenti partite contro le migliori, ma credo che ci sia una grande differenza nella prima di servizio. Credo che sia un aspetto che devo migliorare. Sono sempre molto critica, per cui probabilmente adesso mi limiterò a dire tutte le cose che potrei migliorare. Credo che le cose buone siano state quelle di aver sfruttato le occasioni quando c’erano. Non ho fatto sempre bene, ma credo di aver risposto molto bene, considerando che lei ha uno dei migliori servizi del mondo. Ma sì, devo lavorare sul mio servizio”.

D. Il tetto si è chiuso e l’atmosfera era davvero incredibile. Non sentivo un volume così alto da molto tempo. Com’è stato per voi giocare in questo clima?

Emma Raducanu: “Sì, è stato incredibile. Il tetto, con il supporto di tutti, ha amplificato tutto. Il pubblico si è scatenato in quel modo, è stato elettrico. Penso che quando guarderò indietro alla mia carriera, ricorderò quel match perché, sì, si gioca per questi momenti, per competere davvero con chiunque, ma soprattutto con i migliori. Sono davvero grata per tutto il sostegno. Mi hanno sostenuta molto. Sono solo delusa di non essere riuscita a superare il traguardo.