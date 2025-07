Ubicontest: Alcaraz e Fritz cercano i quarti. Partecipa al pronostico e vola alle Finals!

Lo Slam più prestigioso della stagione è esattamente giunto al giro di boa. Tra sette giorni assisteremo ad una probabile epica finale per il glorioso trofeo di Church Road, e nel frattempo, l’Ubicontest galoppa a suon di bonus e pronostici, anche se il traguardo della terza tappa è ancora lontano un miglio, e il 23 d’agosto calerà ufficialmente il sipario, premiando i più bravi e i più fedeli del contest di Ubitennis. Per la prima domenica ad SW19, il nostro team ha selezionato quattro incontri da pronosticare, già disponibili sull’App. Ricordiamo che i vincitori della tappa godranno di fantastici premi, inclusi biglietti per i tornei mondiali, racchette e gadget di Ubitennis.

Wimbledon, R4: [2] C. Alcaraz vs [14] A. Rublev (2-1)

Pochi giorni dopo la pubblicazione del documentario prodotto dall’ATP Tour del quale Andrey Rublev è assoluto protagonista, quest’ultimo è riuscito ad agguantare il secondo ottavo di finale Slam consecutivo, nel quale – come avvenuto a Parigi – sfiderà uno dei due dominatori del tennis mondiale, e questa volta troverà Carlitos Alcaraz dall’altra parte della rete. Il russo, che ha attraversato un’ultima annata parecchio complicata, sembra finalmente aver trovato sprazzi di serenità, e anche il suo tennis ne ha tratto ampi benefici. Col fenomeno di El Palmar, però, serve praticamente un miracolo sportivo al buon Andrey, che avrebbe tanto bisogno di un match-svolta della sua stagione, e perché no, dell’attuale fase della carriera. Carlitos è stra-favorito, ma ha dimostrato di non essere ancora in versione anti-Sinner nei primi turni, concedendo qualcosina agli avversari, certamente anche per meriti altrui. Un barlume di speranza si accende per Rublev, che qualora riuscisse a sprigionare tutto il suo potenziale potrebbe anche pensare alla vittoria di un set.

Pronostico 3-1.

Wimbledon, R4: [Q] N. Jarry vs C. Norrie (1-0)

Pronostico 3-2.

Wimbledon, R4: [5] T. Fritz vs J. Thompson

Pronostico 3-1.

Wimbledon, R4: [17] K. Khachanov vs K. Majchrzak

Pronostico 3-1.