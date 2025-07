Paolini interrompe il rapporto con Marc Lopez: “Ti auguro il meglio per il futuro”

Dopo aver salutato Wimbledon, Jasmine Paolini saluta anche coach Marc Lopez, col quale aveva iniziato a collaborare ad aprile, durante la stagione su terra. L’azzurra, retrocessa di diverse posizioni nel ranking dopo l’eliminazione a Church Road – dove difendeva finale -, ha ufficializzato la fine del rapporto professionale con l’ex tennista spagnolo su instagram, scrivendo:

“Grazie, Marc.

Voglio ringraziare Marc Lopez per il suo aiuto e il suo sostegno in questa stagione. Insieme abbiamo ottenuto grandi risultati, soprattutto a Roma e Parigi, e ricorderò sempre quei momenti. Apprezzo tutto il duro lavoro e l’energia che Marc ha dato ogni giorno. Ora che questa parte della stagione è finita, ho deciso di cambiare. Ho imparato molto e fatto buoni progressi, e ora mi sto prendendo il tempo per pensare a quale sarà il prossimo passo. Grazie ancora Marc, per tutto. Ti auguro tutto il meglio per il futuro”