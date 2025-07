Wimbledon, il programma di martedì 8 luglio: Sabalenka e Alcaraz sul Centrale, Fritz-Khachanov sul Campo 1

La seconda settimana ha preso il via, e il cerchio si stringe in quel di Church Road. Mentre l’Italia incrocia le dita per Cobolli, Sonego e Sinner impegnati negli ottavi, è stato diramato l’ordine di gioco per quanto concerne i quarti di finale già delineati, rispettivamente due partite del singolare maschile e due del main draw femminile. Martedì 8 luglio toccherà ad Aryna Sabalenka inaugurare il palcoscenico più importante, con la bielorussa contrapposta all’inossidabile Laura Siegemund che alle ore 13.30 proverà ad aggiungere un altro capitolo alla sua favola.

Mezz’ora prima del quarto di finale femminile, andrà in scena sul Campo 1, alle ore 13:00, il match tra Taylor Fritz e Kareen Khachanov con entrambi a condividere lo stesso obiettivo: prendersi la prima semifinale a Wimbledon dopo essersi fermati allo step precedente, l’americano ci proverà addirittura per la terza volta dopo il 2022 e l’anno scorso. A seguire è in programma un altro scontro, per lo meno da passaporto, USA-Russia con l’incrocio tra la naturalizzata Amanda Anisimova e Anastasia Pavlyuchenkova, con quest’ultima che tenterà di invertire il trend che la vede tre volte perdente negli scontri diretti.

Ritornando al palinsesto del Centrale, dopo la sfida tra Sabalenka e Siegemund, sarà la volta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è a caccia del terzo Wimbledon consecutivo e proverà a spaccare in due il pubblico, distogliendolo dal supportare l’ultima speranza britannica: Cameron Norrie. D’altro canto il nativo di Johannesburg sogna di tornare in semifinale all’All England Club dopo tre anni, è sotto 4-2 negli scontri diretti ma l’ultimo precedente, la finale vittoriosa a Rio de Janeiro del 2023, lo obbliga a credere nell’impresa.