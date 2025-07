Kyrgios a sorpresa: “Io e Sabalenka stiamo pensando a una nuova ‘Battaglia dei Sessi'”

Nick Kyrgios è fermo di fatto dal 21 marzo, quando al Miami Open 2025 fu fermato con un perentorio 7-6(3) 6-0 da Karen Khachanov. Da quel momento, come spesso gli è accaduto nel corso degli ultimi anni, è entrato in una spirale negativa dovuta agli infortuni, che non gli ha permesso di prendere parte al Roland Garros 2025 in doppio e, successivamente, nemmeno a Wimbledon 2025, sebbene in un primo momento fosse stato inserito nell’entry list. Nonostante ciò il divisivo tennista australiano potrebbe tornare in campo quest’anno per una nuova ‘Battaglia dei Sessi’ con Aryna Sabalenka – dopo quella leggendaria tra Billie Jean King contro Bobby Riggs – come annunciato da lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a ‘talkSPORT’.

🎾 “Sabalenka & I are thinking about doing a Battle of the Sexes later in the year.”



😬 “I’m really nervous it. She’s in her prime!”@NickKyrgios reveals a potential showdown with Aryna Sabalenka! 🤩 pic.twitter.com/Op3mbEyYSi — talkSPORT (@talkSPORT) July 7, 2025

“Sabalenka e io stiamo pensando di organizzare una nuova ‘Battaglia dei Sessi’ entro quest’anno. Il campo sarebbe un po’ più piccolo per me, con un solo servizio. Sono abbastanza nervoso, lei è nel suo prime. Penso di avere ancora abbastanza varietà e talento per battere Sabalenka, ma lei è agguerrita e al momento sono nervoso. Lei è feroce, è quasi spaventosa. Aryna ha la capacità di diventare una delle migliori giocatrici della storia, senza dubbio. Ciò che amo di lei e ciò con cui mi identifico è il fatto che lei è molto diversa dentro e fuori dal campo” – ha detto l’australiano.

Le altre Battaglie dei sessi

Se davvero dovesse andare in porto questa iniziativa si tratterebbe della quarta ‘Battaglia dei Sessi’ nella storia. La prima è stata quella tra Bobby Riggs e Margaret Court del 13 maggio 1973, vinta dallo statunitense in 6-2 6-1. Pochi mesi più tardi, il 20 settembre, lo stesso tennista a stelle e strisce affrontò la connazionale Billie Jean King, che si preparò a dovere e lo superò 6-4 6-3 6-3 nell’unica sfida tra le tre al meglio dei 5 set. L’ultima, in ordine cronologico, vide Jimmy Connors battere 7-5 6-2 Martina Navratilova il 25 settembre 1992.