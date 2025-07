Ubicontest: quattro incontri insidiosi. Metti alla prova le tue abilità e conquista la vetta!

E dopo il clamoroso ritiro di Grigor Dimitrov, in vantaggio per due set a zero con Jannik Sinner, possiamo definitivamente affermare di averle viste tutte in queste Wimbledon, che si accinge ad entrare nella fase più calda. L’abnorme main draw londinese – sia maschile che femminile – si è sfoltito parecchio, e soltanto otto giocatori sono rimasti in lizza per l’ambitissimo trofeo. L’Ubicontest continua a mettervi alla prova, e probabilmente quest’oggi… un pizzico in più. Già, perché sull’App Ubitennis sono già disponibili quattro match, e due di questi riguarderanno il circuito femminile, con protagoniste Sabalenka e Anisimova. Tra gli uomini, spiccano i nomi di Fritz e Alcaraz. Dai una rapida occhiata ai pronostici e all’analisi.

Vi ricordiamo che il traguardo della terza tappa è ancora lontanissimo. Il 23 agosto i vincitori verranno premiati con Biglietti, racchette, gadget...ma non saranno soltanto i più bravi a riceverli. Apri l’App di Ubitennis e vedi quanti e quali “badge” hai sbloccato, e scopri i relativi premi per i quali puoi essere sorteggiato!

Wimbledon, quarti di finale: T. Fritz – K. Khachanov (0-2)

I due giganti buoni uno contro l’altro, entrambi a caccia di una semifinale. Taylor Fritz e Karen Khachanov non si sfidano da più di cinque anni, e ciò è incredibilmente strano in relazione a quanti tornei hanno “condiviso” in questo lasso di tempo. Il russo ha già eguagliato il suo miglior risultato fatto registrare a Church Road nel 2021. In quest’edizione, il classe ’96 moscovita ha usufruito del buon operato altrui, spianandogli la strada nella parte bassa del tabellone, grazie a tutte le pesanti eliminazione delle quali siamo ormai a conoscenza. In ottica contest, e in virtù del servizio di cui dispongono i due, questo potrebbe essere un match lungo e “ricco di game”, dove non si esclude affatto una doccia gelida per il talento americano…

Pronostico 3-2.

Wimbledon, quarti di finale: C. Alcaraz – C. Norrie (4-2)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, quarti di finale: A. Sabalenka vs L. Siegmund (2-0)

Pronostico 2-0.

Wimbledon, quarti di finale: A. Anisimova vs A. Pavlyuchenkova (3-0)

Pronostico 2-1.