Wimbledon, Andreeva non si accorge di aver vinto e ringrazia Federer: “Incontrarti era uno dei miei sogni” [VIDEO]

Eccesso di concentrazione o un pizzico di sbadataggine. Ognuno ha la propria idea, ma alla fine della fiera, episodi del genere vengono annoverati nella categoria dei simpatici siparietti. L’ultima protagonista è Mirra Andreeva che batte Emma Navarro e strappa il pass per i quarti di finale a Wimbledon, ma non realizza subito cosa è successo. La situazione di punteggio rende il tutto ancora piĂą buffo, perchè la teenager russa aveva a disposizione tre occasioni di fila per chiudere i giochi con l’americana. Basta la prima, con tanto di nastro benevolo, a far scattare il game, set and match. Il pubblico esplode, l’angolo della classe 2007 festeggia capitanato da Conchita Martinez, ma la diretta interessata è presa maggiormente dallo scusarsi con l’avversaria e impiega una decina di secondi per uscire dalla bolla e rendersi conto di aver vinto.

Nonostante sia giĂ la numero 7 al mondo, Andreeva ha appena 18 anni e calcare questi palcoscenici può essere impegnativo in termini di gestione dell’emotivitĂ , soprattutto se ti giochi un quarto di finale sotto gli occhi del tuo idolo. La semifinalista dello scorso Roland Garros nell’intervista di rito al centro del campo ha dichiarato quanto fosse emozionata dalla presenza di Roger Federer: “Ero molto nervosa prima di giocare, prima volta sul Centrale. Ho cercato di non guardare nel royal box perchè ero sicura che appena lo avrei fatto avrei perso totalmente la concentrazione. Sul 4-1 ho visto Roger e Mirka, onestamente per me significa tanto che tu sia venuto e abbia visto il mio match. Uno dei miei sogni è incontrarti dal vivo. Quando vi ho visto ero molto nervosa, e voglio dire molto velocemente a Mirka che è molto carina e mi piace il tuo outfit“ – ha detto la giovane russa.