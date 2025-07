Wimbledon, il programma di mercoledì 9 luglio: Djokovic-Cobolli sul Centrale, Sinner-Shelton sul Campo 1

Gli organizzatori di Wimbledon hanno appena pubblicato l’ordine di gioco di mercoledì 9 luglio, una giornata che sarà dedicata ai quarti di finale maschili della parte alta del tabellone e a quelli femminili della parte bassa: il programma del Campo Centrale si aprirà alle ore 13.30 locali (le 14.30 italiane) con il match tra la testa di serie numero 7 del singolare femminile, Mirra Andreeva, e Belinda Bencic. A seguire sarà il turno di Novak Djokovic e Flavio Cobolli.

Sul campo numero 1, invece, si comincerà alle ore 13 locali (le 14 in Italia) con la sfida tra la numero 8 Swiatek e la numero 19 Samsonova: subito dopo – se le condizioni del gomito glielo permetteranno – scenderà in campo Jannik Sinner, che affronterà Ben Shelton (verosimilmente intorno alle ore 16 italiane).

Wimbledon Order of play – Wednesday, July 9, 2025 (Singles matches only) pic.twitter.com/CeeXkkD94z — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) July 8, 2025

Gli organizzatori hanno comprensibilmente premiato il palmares del sette volte campione Djokovic, obbligando l’attuale numero 1 del mondo a traslocare (incrociamo le dita, sperando che il dolore al gomito migliori, consentendo a Sinner di scendere effettivamente in campo) sul secondo stadio – per ordine di importanza – dell’All England Club. Stupisce, più che altro, la scelta di far disputare in contemporanea i due match maschili: una scelta, però, per certi versi, obbligata, considerando che le vincenti dei due quarti femminili dovranno scendere in campo 24 ore dopo per la semifinale. Sarebbe stato rischioso, oltre che ingiusto, mettere in programma uno dei due match femminili come secondo incontro: questa decisione, probabilmente, non dispiacerà a Sinner, che avrà qualche ora in più di tempo per riposarsi e, di conseguenza, per far lavorare i fisioterapisti sul suo gomito destro. Per gli appassionati italiani, invece, sarà una serata indimenticabile all’insegna del mal di testa, dello zapping e del “doppio schermo”.