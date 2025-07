Wimbledon, Sinner coglie tutti di sorpresa e si allena indoor. Cahill: “20-30 minuti di palleggio”

Tutti ad aspettarlo sul campo numero 1 di Aorangi Park alle ore 16 locali per la seduta di allenamento che avrebbe dovuto sciogliere ogni riserva, poi la doccia fredda qualche minuto prima: Sinner non si sarebbe allenato. In realtà la vera notizia è che il numero 1 al mondo non si sarebbe allenato lì sui campi in erba di Aorangi. Sinner e il suo team hanno colto tutti di sorpresa, svolgendo l’allenamento sui campi indoor del Wimbledon Club.

Da quello che abbiamo saputo, direttamente dalla reception del club, Sinner è arrivato alle 16 e si è allenato per circa un’ora prima di allontanarsi, lontano da occhi indiscreti.

Quindi sì, Sinner oggi si è allenato e questo potrebbe essere interpretabile come un buon segno in vista del match di quarti di finale di domani, a Wimbledon, con Ben Shelton.

“Siamo andati ai campi al coperto e gli abbiamo dato da colpire palline per 20-30 minuti, solo per sentire la palla. Starà bene, è stato bello scendere in campo. È impossibile per lui prendersi un giorno libero”. Questa l’ulteriore conferma di Darren Cahill, con le dichiarazioni rilasciate a Tennis Now. “Il problema al gomito gli ha fatto perdere circa 10 km/h di velocità sul dritto”, ha svelato poi Cahill.