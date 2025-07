Cobolli ringrazia Fognini: “Per me sei stato un idolo, se sono qui lo devo a te”

Questo 9 luglio è stata una giornata speciale per il tennis italiano: oltre ad aver avuto due italiani nei quarti di finale a Wimbledon, c’è stato anche l’annuncio ufficiale del ritiro di Fabio Fognini, l’unico italiano finora a riuscire ad entrare nella Top 10 sia in singolo sia in doppio.

Flavio Cobolli, che conosce Fognini da tanti anni ed è gestito dall’agenzia di management del ligure (la Back To Next Management), ha voluto fare una dichiarazione pubblica per ringraziare Fognini nel corso della sua conferenza stampa post-incontro con Djokovic.

Allora una volta conclusa faticosamente la parte in inglese della conferenza stampa, Flavio ha chiesto di poter parlare di Fognini prima delle domande dei giornalisti. Solamente che in quel momento proprio Fabio Fognini in persona è apparso in fondo alla sala interviste, rendendo la cosa un po’ più difficile, ma molto più bella.

“Se sono qui oggi è perché ho iniziato a guardare in TV il tennis e mi addormentavo con le sue partite, mi ha spinto a scegliere questo sport, mi ha spinto nel credere nei miei sogni, l’ho sempre visto come un idolo, una persona su cui affidarmi anche nei momenti in cui mi sentivo giù. Anche solo una sua partita mi dava grande motivazione, un grande orgoglio”.

“Hai fatto una carriera stupenda, devi essere fiero di te stesso, hai fatto molto per tutti noi, magari non te ne rendi conto, ma hai aiutato molti ragazzi e se oggi il tennis italiano è in questo stato è anche e soprattutto merito tuo. Secondo me devi essere fiero di quello che hai fatto, non ti ho mai visto come un “ribelle”, ma come un bravo ragazzo, un combattente in campo che ci hai dato spettacolo per tanti anni. Mi dispiace che ti ritiri perché averti qui con noi ci faceva piacere, soprattutto a me”.

“Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, ti faccio i migliori auguri per tutto quello che verrà, perché non me l’hai detto, e basta così”.